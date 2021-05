Sygic: 3D-Offline-Navi mit „umfangreichstem Update aller Zeiten“

Nicht nur bei dem in Deutschland beliebten Navi-Platzhirschen TomTom schraubt man an der iPhone-Applikation, auch der in der Slowakei ansässige Navi-Anbieter Sygic hat seine iOS-Anwendung überarbeitet und verspricht mit dem Sprung auf Version 20 das „umfangreichste Update aller Zeiten“ bereitstellen zu wollen.

So richtig umgehauen wird man von der nun verfügbaren Aktualisierung jedoch nicht – zumindest als iPhone-Nutzer. So scheint Sygic mit der neuen Ausgabe vor allem daran gearbeitet zu haben die getrennt voneinander angebotenen App-Versionen für Android und iPhone auf einen Stand zu bringen, was sich auf die Android-App deutlicher auswirkt als auf die iPhone-Anwendung.

Optisch aufgefrischt, Optimierungen unter der Haube

Während sich Smartphone-Nutzer, die auf Geräte mit Googles Betriebssystem setzen, erstmals über die Integration des CarPlay-Konkurrenten „Android Auto“ freuen können, müssen iPhone-Nutzer mit kosmetischen Änderungen in der Benutzeroberfläche Vorlieb nehmen. Immerhin: Auch Apples-Handys profitieren von der neuen Streckenführung, die nun deutlich intelligenter sein soll und von der verbesserten Suchfunktion.

So soll die Adress-Suche ihre Ergebnisse spürbar schneller ausspucken, die Routenführung und die geschätzten Ankunftszeiten sollen genauer und damit verlässlicher berechnet werden. Die App wurde für eine minimale Akkubelastung optimiert.

Optisch hat Sygic die Menüs der App vereinheitlicht und bietet einen Nachtmodus an, der sich auf Wunsch an den Systemeinstellungen orientiert.

Premium+-Abo statt Erweiterungen

Nachdem Sygic in den vergangenen Jahr vor allem auf modulare In-App-Käufe setzte, mit denen sich ausgewählte Funktionen freischalten ließen, konzentriert das Unternehmen jetzt auf das sogenannte Premium+-Abo, das 29,99 Euro im Jahr kostet und CarPlay, Blitzer-Warnungen, Sprachanweisungen, Geschwindigkeits-Warnungen, den Dashcam-Modus und alle anderen Pro-Funktionen freischaltet.

Video: Sygic Demo-Trailer