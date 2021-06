Bundestag beschließt Einführung von Update-Pflicht

Aktuell ist vorgesehen, so die Bundesregierung in ihrer Veröffentlichung zum Thema , die neuen Vorschriften ab dem 1. Januar 2022 anzuwenden.

Klingt erst mal etwas trocken, hat aber Konsequenzen: So setzt der Gesetzentwurf ( PDF-Download ) die europäische Warenkauf-Richtlinie in deutsches Recht um und bereitet die Einführung einer Update-Pflicht für Verkäufer digitaler Geräte vor. Diese greift, wenn es sich beim der Käufer der digitalen Geräte um einen Verbraucher handelt.

Der Bundestag hat am gestrigen Donnerstag umgesetzt, was Bundesministerin Christine Lambrecht bereits im Januar ankündigen konnte: Das Parlament hat einen von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes „zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags“ beschlossen.

