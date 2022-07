Nachrichten-App: Apple führt „sinnlose“ Korrektur-Übersicht ein

Zu einer der wichtigen neuen Funktionen von iOS 16 werden verbesserte Bearbeitungsmöglichkeiten in der Nachrichten-Applikation zählen. In iMessage-Konversationen mit Freunden, Kollegen und Familienangehörigen werden Anwender zukünftig nicht nur Nachrichten bearbeiten können, sondern haben auch die Möglichkeit bereits gesendete Nachrichten komplett vom Gerät der Empfänger zu entfernen und können bereits abgeschickte Texte so zurückrufen.

Insert

You are going to send email to