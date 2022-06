Nachrichten in iOS 16: Löschen und Editieren vom Empfänger abhängig

In der aktuellen, ersten Beta von iOS 16 lassen sich verschickte Nachrichten maximal 15 Minuten lang editieren oder zurückrufen. Anschließend bietet das iPhone die entsprechenden Menüpunkte nicht mehr an. Bearbeitete Nachrichten werden auch nach Ablauf der 15 Minuten weiterhin mit dem Textzusatz „bearbeitet“ markiert, der unter der Nachricht, neben dem Zeitstempel eigeblendet wird.

Darüber hinaus limitiert Apple die Zeit, in der sich Änderungen an bereits verschickten Nachrichten durchführen lassen beziehungsweise diese zurückgerufen werden können.

