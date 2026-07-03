Route ohne Positionsdaten
Nach russischen GPS-Störungen: Yandex baut CarPlay-Navi um
Erst vor wenigen Wochen machten Untersuchungen internationaler Forscher auf eine bislang wenig beachtete Form von GPS-Störungen aufmerksam. Demnach wurden seit 2019 zahlreiche kurze Ausfälle der Satellitennavigation in Europa registriert. In mehreren Fällen konnten die Wissenschaftler die Ursache auf Signale russischer Satelliten zurückführen.
Ob die Beeinträchtigungen beabsichtigt sind oder lediglich als Nebeneffekt entstehen, ist bislang ungeklärt. Die Untersuchungen zeigen jedoch, wie abhängig Navigationssysteme von einem stabilen GPS-Signal sind.
Auffällig ist daher der Zeitpunkt der jüngsten Funktions-Updates für die Navigations-App Yandex Navi. Kurz nach Veröffentlichung der Berichte hat der Anbieter seine CarPlay-Integration erweitert und stellt nun eine Funktion bereit, die auch dann weiterhilft, wenn das GPS-Signal ausfällt. Dass Yandex die Neuerung für besonders relevant hält, zeigt auch ein eigens eingerichtetes App-Store-Event, mit denen sich ausgewählte neue Funktionen von Apps besonders hervorheben lassen.
CarPlay zeigt die Route auch ohne Positionsdaten
Mit Version 29 führt Yandex Navi einen neuen Schritt für Schritt Modus für CarPlay ein. Statt die eigene Position dauerhaft auf einer Karte zu verfolgen, zeigt die App nacheinander sämtliche Abbiegehinweise und Streckenabschnitte der bereits berechneten Route an.
Während der Fahrt können Nutzer durch die einzelnen Navigationsschritte wechseln und sich so auch ohne aktuelle Positionsdaten orientieren. Sobald wieder ein zuverlässiges GPS Signal verfügbar ist, lässt sich zurück zur normalen Kartenansicht wechseln.
Die neue Funktion ersetzt eine klassische Navigation mit laufender Standortbestimmung zwar nicht vollständig. Sie sorgt jedoch dafür, dass Fahrer bei vorübergehenden GPS-Ausfällen nicht ohne Orientierung bleiben. Solange der geplante Streckenverlauf bekannt ist, können die nächsten Fahrmanöver weiterhin angezeigt werden.
Yandex bewirbt die Erweiterung wie gesagt nicht nur in den Versionshinweisen, sondern auch über das App Store Event. Dort stellt das Unternehmen ausdrücklich heraus, dass die Navigation selbst dann fortgesetzt werden kann, wenn kein GPS Signal verfügbar ist.
In Russland zählt Yandex-Navi zudem zu den Apps, die iPhone-Nutzer aufgrund gesetzlicher Vorgaben bereits während der Ersteinrichtung ihres Geräts zur Installation angeboten bekommen.
Entwickler: Direct Cursus Computer Systems Trading
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Sind GPS Störungen jetzt was Neues? Meistens sind es die Amis selbst die das Signal stören. Schon sehr häufig mit meinem Boot erlebt. Insbesondere in der Nähe von Militärischen Einrichtungen oder Booten
Was für ein Blödsinn,
die Amerikaner haben noch NIE in der ganzen Laufzeit von GPS das Singnal abgeschaltet.
Während des Golfkrieges wurde das L5 Singnal mal verschlechtert (aber nicht abgeschaltet), was aber für private Anwendungen Wurst ist, Hier wird L1 oder L2C benutzt.
Warum bringt ihr immer so ein Blödsinn in Umlauf!
In Europa gibt es als BackUp ja noch Galileo.
Wenn aber alles ausfallen sollte, ein gutes BackUp.
Galileo sollte ursprünglich ganz andere Frequenzen nutzen, wurde aber auf Druck seitens der USA dazu genötigt Frequenzen ähnlich des GPS Spektrums zu verwenden. Dreimal darfst du raten was der Hintergrund war lässt sich übrigens sehr einfach nach recherchieren falls wieder irgendjemand der Meinung ist nach einer Quelle zu fragen.
Weil man ja auch immer eine gleichmäßige Geschwindigkeit fährt ;)
Da passen die Abbiegungen wunderbar. Total Verkehrsgefährdent.
Vor GPS sind wir auch nicht alle an nem Baum gefahren.
Das klingt herrlich nach Abizeiten. Shellatlas öffnen, Route heraussuchen, die wichtigsten Abbiegung auf einem Zettel notieren m, Zettel auf Handschuhfach kleben, einsteigen losfahren und ankommen.
Ist doch voll egal, iPhones/iPads, etc. pp, können alle auch Galileo.
Schau mal das Video der Forscher, wo sie ihre Methode zur Bestimmung der Störungsursache ausmachen. Es geht auch generell um GNSS, nicht nur GPS.
ADAC Reiseatlas ;o)
Vor 2 Jahren auf Cypern ging wegen der Nähe zu Israel gar nichts mit Navigation. Da war man angeblich mitten auf einer Landebahn in Marokko
Vielleicht sollte man ergänzen, dass der Hersteller aus Russland kommt? Und in Sachen Spoofing: da ist Russland ganz vorne mit dabei. Von Kaliningrad aus wird die komplette Ostsee bestrahlt.