Nach russischen GPS-Störungen: Yandex baut CarPlay-Navi um

Erst vor wenigen Wochen machten Untersuchungen internationaler Forscher auf eine bislang wenig beachtete Form von GPS-Störungen aufmerksam. Demnach wurden seit 2019 zahlreiche kurze Ausfälle der Satellitennavigation in Europa registriert. In mehreren Fällen konnten die Wissenschaftler die Ursache auf Signale russischer Satelliten zurückführen.

Ob die Beeinträchtigungen beabsichtigt sind oder lediglich als Nebeneffekt entstehen, ist bislang ungeklärt. Die Untersuchungen zeigen jedoch, wie abhängig Navigationssysteme von einem stabilen GPS-Signal sind.

Auffällig ist daher der Zeitpunkt der jüngsten Funktions-Updates für die Navigations-App Yandex Navi. Kurz nach Veröffentlichung der Berichte hat der Anbieter seine CarPlay-Integration erweitert und stellt nun eine Funktion bereit, die auch dann weiterhilft, wenn das GPS-Signal ausfällt. Dass Yandex die Neuerung für besonders relevant hält, zeigt auch ein eigens eingerichtetes App-Store-Event, mit denen sich ausgewählte neue Funktionen von Apps besonders hervorheben lassen.

CarPlay zeigt die Route auch ohne Positionsdaten

Mit Version 29 führt Yandex Navi einen neuen Schritt für Schritt Modus für CarPlay ein. Statt die eigene Position dauerhaft auf einer Karte zu verfolgen, zeigt die App nacheinander sämtliche Abbiegehinweise und Streckenabschnitte der bereits berechneten Route an.

Während der Fahrt können Nutzer durch die einzelnen Navigationsschritte wechseln und sich so auch ohne aktuelle Positionsdaten orientieren. Sobald wieder ein zuverlässiges GPS Signal verfügbar ist, lässt sich zurück zur normalen Kartenansicht wechseln.

Die neue Funktion ersetzt eine klassische Navigation mit laufender Standortbestimmung zwar nicht vollständig. Sie sorgt jedoch dafür, dass Fahrer bei vorübergehenden GPS-Ausfällen nicht ohne Orientierung bleiben. Solange der geplante Streckenverlauf bekannt ist, können die nächsten Fahrmanöver weiterhin angezeigt werden.

Yandex bewirbt die Erweiterung wie gesagt nicht nur in den Versionshinweisen, sondern auch über das App Store Event. Dort stellt das Unternehmen ausdrücklich heraus, dass die Navigation selbst dann fortgesetzt werden kann, wenn kein GPS Signal verfügbar ist.

In Russland zählt Yandex-Navi zudem zu den Apps, die iPhone-Nutzer aufgrund gesetzlicher Vorgaben bereits während der Ersteinrichtung ihres Geräts zur Installation angeboten bekommen.