Bestehende Rollos weiterverwenden
Shelly Blinds Controller: Smarter Nachrüstantrieb für Jalousien
Shelly bietet mit dem Yihao Blinds Chain Controller YH002-A einen neuen Nachrüstantrieb für kettengesteuerte Jalousien an. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die vorhandene Rollos, Faltrollos, Doppelrollos, Vertikaljalousien oder Lamellenjalousien automatisieren wollen, ohne die komplette Beschattung austauschen zu müssen.
Der Controller wird an der vorhandenen Kette montiert und übernimmt anschließend das Öffnen und Schließen der Jalousie. Unterstützt werden laut Anbieter Anlagen mit einer maximalen Größe von 2,5 mal 3,5 Metern und einem Gewicht von bis zu 10 Kilogramm. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil. Shelly nennt einen Preis von 67 Euro – noch ist das Gerät nur direkt beim Hersteller und noch nicht im offiziellen Shelly Store auf amazon.de verfügbar.
Die Einbindung erfolgt über WLAN und Bluetooth in die Shelly Smart Control App. Ein zusätzlicher Hub ist nicht erforderlich. Neben der App-Steuerung lassen sich auch Shelly-BLU-Fernbedienungen, Wandschalter und Sprachassistenten verwenden. Der Controller kann zudem als WLAN-Reichweitenverstärker und Bluetooth-Gateway für andere Shelly-Geräte in der Nähe arbeiten.
Automationen nach Sonnenstand und Sensorwerten
Wie bei anderen Shelly-Produkten stehen Zeitpläne, Szenen und lokale Automationen im Vordergrund. Nutzer können Jalousien etwa morgens automatisch öffnen und abends schließen lassen. Auch Abläufe nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind vorgesehen. Die oberen und unteren Endpositionen lassen sich festlegen und bleiben nach Angaben des Herstellers auch nach einem Stromausfall gespeichert.
In Kombination mit Sensoren sollen sich weitere Abläufe umsetzen lassen. Denkbar sind automatische Beschattungen bei steigender Raumtemperatur, geschlossene Jalousien bei starker Sonneneinstrahlung oder Routinen für mehr Privatsphäre, sobald Bewegungen in Fensternähe erkannt werden. Shelly nennt außerdem zufällige Öffnungs- und Schließzeiten, mit denen während längerer Abwesenheiten Anwesenheit simuliert werden kann.
Der neue Kettenantrieb ergänzt das wachsende Shelly-Angebot für Smart-Home-Installationen. Zuletzt hatte der Hersteller unter anderem das fest installierte Wall Display X2i vorgestellt und die Gen3-Serie um neue Zwischenstecker erweitert. Auch die Smart Control App wurde zuletzt ausgebaut. Die dort integrierten Assistenten SoFi und MitRa sollen Nutzern beim Erstellen von Automationen helfen.
Entwickler: SHELLY EUROPE EOOD
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Da hatte man aber Angst davor, einen Design-Preis zu gewinnen.
Falls jemand lieber Matter over Thread haben möchte: https://de.zemismart.com/products/mtp1?VariantsId=17691
Schade, sowas in der Preisklasse für Rollläden mit Gurt würde ich suchen. Kompatibel mit Home Assistant. Hat jemand durch Zufall Empfehlungen?
Gibt es das auch günstiger von anderen Anbietern?
Finde den Preis verhältnismäßig günstig. Ich denke für noch weniger wirst du maximal absoluten China-Schrott bekommen
ich verstehe den Sinn von Nachrüstlösungen, aber die Kabelführung dabei ist immer ein Problem. Wie auch hier. Das Gerät an sich ist akzeptabel in Größe und Design, aber das Stromkabel stört. Immer eine schwierige Gratwanderung…
Mein Problem bei solchen Antrieben ist immer, dass nur Monoketten unterstützt werden. Weit verbreiteter sind Jalousien mit Seilzug zum öffnen und schließen und zusätzlichem Stab für die Lamellen.
Das als Gurtwickler zu dem Preis wäre interessant.
Habe sechs GW60 installiert, die sind aber nicht smart. Allerdings reicht die Sonnen- und Zeitsteuerung grundsätzlich aus, aber schön wär’s trotzdem, wenn man sie im Smart Home steuern könnte.
Ich würde den meisten Menschen empfehlen, eher in Richtung Rohrmotor zu schielen womit man dann den gesamten Kettenzug demonitieren kann. Da gibt es bereits seit 10-12 Jahren Lösungen auf dem Markt (Siro beispielsweise, wobei die etwas teurer sind als andere Lösungen).
Interessant, aber Stromversorgung über Netzteil? Ne!
Ich hab mit dem Support gesprochen: bei direkter Einspeisung von 230 V sind denen immer die Jalousien um die Ohren geflogen. Deshalb hat man sich für ein Netzteil entschieden. Die arbeiten aber schon an einer Version mit Akku und Rekuperation – beim Runterlassen wird der Akku wieder aufgeladen. Das ist aber nur eine Übergangslösung, bis dass der Durchbruch bei Power-over-WLAN gelungen ist.
@Addi „Power-over-WLAN“ :-)))) ymmd
Warum müssen eigentlich in den letzten Wochen meine Kommentare ständig freigegeben werden? Habe hier nichts übles geschrieben oder sonst was. Fühle mich unnötig gegängelt. Was bitte soll das ifun?
Wir haben uns vor einiger Zeit bewusst dazu entschieden, sämtliche Kommentare manuell freizugeben bzw. das mal experimentell auszuprobieren. Hintergrund ist, dass Diskussionen zuletzt immer häufiger von persönlichen Angriffen und unnötigem Gepolter geprägt wurden. Die Moderation kostet zwar Zeit, sorgt aber insgesamt für einen deutlich angenehmeren Umgangston.
Sowas ist toll und suche ich auch noch aber die Designer haben sich wohl nicht viel dabei gedacht
Das kann ich nicht aufhängen !