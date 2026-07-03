Shelly Blinds Controller: Smarter Nachrüstantrieb für Jalousien

Shelly bietet mit dem Yihao Blinds Chain Controller YH002-A einen neuen Nachrüstantrieb für kettengesteuerte Jalousien an. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die vorhandene Rollos, Faltrollos, Doppelrollos, Vertikaljalousien oder Lamellenjalousien automatisieren wollen, ohne die komplette Beschattung austauschen zu müssen.

Der Controller wird an der vorhandenen Kette montiert und übernimmt anschließend das Öffnen und Schließen der Jalousie. Unterstützt werden laut Anbieter Anlagen mit einer maximalen Größe von 2,5 mal 3,5 Metern und einem Gewicht von bis zu 10 Kilogramm. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil. Shelly nennt einen Preis von 67 Euro – noch ist das Gerät nur direkt beim Hersteller und noch nicht im offiziellen Shelly Store auf amazon.de verfügbar.

Die Einbindung erfolgt über WLAN und Bluetooth in die Shelly Smart Control App. Ein zusätzlicher Hub ist nicht erforderlich. Neben der App-Steuerung lassen sich auch Shelly-BLU-Fernbedienungen, Wandschalter und Sprachassistenten verwenden. Der Controller kann zudem als WLAN-Reichweitenverstärker und Bluetooth-Gateway für andere Shelly-Geräte in der Nähe arbeiten.

Automationen nach Sonnenstand und Sensorwerten

Wie bei anderen Shelly-Produkten stehen Zeitpläne, Szenen und lokale Automationen im Vordergrund. Nutzer können Jalousien etwa morgens automatisch öffnen und abends schließen lassen. Auch Abläufe nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind vorgesehen. Die oberen und unteren Endpositionen lassen sich festlegen und bleiben nach Angaben des Herstellers auch nach einem Stromausfall gespeichert.

In Kombination mit Sensoren sollen sich weitere Abläufe umsetzen lassen. Denkbar sind automatische Beschattungen bei steigender Raumtemperatur, geschlossene Jalousien bei starker Sonneneinstrahlung oder Routinen für mehr Privatsphäre, sobald Bewegungen in Fensternähe erkannt werden. Shelly nennt außerdem zufällige Öffnungs- und Schließzeiten, mit denen während längerer Abwesenheiten Anwesenheit simuliert werden kann.

Der neue Kettenantrieb ergänzt das wachsende Shelly-Angebot für Smart-Home-Installationen. Zuletzt hatte der Hersteller unter anderem das fest installierte Wall Display X2i vorgestellt und die Gen3-Serie um neue Zwischenstecker erweitert. Auch die Smart Control App wurde zuletzt ausgebaut. Die dort integrierten Assistenten SoFi und MitRa sollen Nutzern beim Erstellen von Automationen helfen.