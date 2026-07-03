Falltest-Videos verschwinden von X
Accounts gesperrt: Apple geht gegen iPhone-18-Videos vor
Die mutmaßlich beim Cyberangriff auf den Apple-Zulieferer Tata Electronics entwendeten Aufnahmen des iPhone 18 Pro sorgen weiter für Aufmerksamkeit. Nachdem zunächst Fotos aus internen Falltests im Darknet aufgetaucht waren, kursieren inzwischen auch kurze Videosequenzen in sozialen Netzwerken. Apples Reaktion deutet darauf hin, dass es sich dabei tatsächlich um internes Material handeln könnte.
iPhone-18-Bilder wie dieses werden auf Plattformen wie TikTok weiterverbreitet
Bereits Anfang der Woche war bekannt geworden, dass beim Angriff auf Tata Electronics neben Dokumenten auch Bilder des noch nicht vorgestellten iPhone 18 Pro entwendet worden sein sollen. Die Dateien zeigten nach damaligen Berichten unter anderem Aufnahmen aus Falltests sowie interne Informationen zu verbauten Komponenten und Zulieferern. Wir hatten Anfang der Woche über den Vorfall berichtet.
Sperrungen sprechen für Echtheit der Aufnahmen
Kurz nach ihrer Veröffentlichung auf X wurden mehrere Beiträge mit den angeblichen Testvideos entfernt. Ein Account, der sich als der bekannte Leaker EvLeaks ausgab und die Clips verbreitete, wurde von der Plattform gesperrt. Auch weitere Beiträge mit den Aufnahmen verschwanden. X begründete die Löschungen mit einem Verstoß gegen die Plattformregeln.
Ein weiterer Leaker veröffentlichte anschließend einen Screenshot der entfernten Beiträge und verwies darauf, dass Apple offenbar gegen die Verbreitung der geleakten Inhalte vorgehe. Trotz der Sperrungen tauchten die Videos auf anderen Konten erneut auf und verbreiteten sich weiter.
Videos passen zu bisherigen Berichten
Die Aufnahmen zeigen ein graues iPhone mit drei rückseitigen Kameras und Apple-Logo, das vor einem markierten Testhintergrund aus geringer Höhe auf eine Oberfläche fällt. Inhalt und Aufbau der Videos entsprechen den Beschreibungen der Fotos, die laut früheren Berichten aus den internen Testunterlagen stammen sollen.
Falltest-Videos wie dieses werden auf Plattformen wie TikTok weiterverbreitet
Eine offizielle Bestätigung der Echtheit gibt es weiterhin nicht. Allerdings hatte Reuters bereits unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, dass Apple nach dem Datenabfluss besorgt über die Veröffentlichung der Unterlagen sei. Das konsequente Vorgehen gegen die Verbreitung der Videos dürfte diese Einschätzung zusätzlich stützen.
Für nicht ist der wahre Held das iPhone Air! Freue mich schon auf nächstes Frühjahr, wenn das air 2 kommt.
Absolut, ich habe mich von den „Experten“ damals nicht verunsichern lassen und habe es mir direkt gekauft und muss alle Zweifel widerlegen! Ich habe absolut keine Akku Probleme und bin auch mit der Kamera mehr als zufrieden. Natürlich ist es keine Profi Kamera aber ich bin gerade im Ägypten Urlaub und mache nach meinem empfinden schöne Urlaubs Bilder.
Nützt dir das iPhone Air mit oder ohne Hülle? Mich würde das Gerät auch interessieren überlege aber gerade bei diesem Modell seit Jahren wieder einmal auf eine Hülle zu verzichten, natürlich in Verbindung mit AppleCare.
Oh wow, es gibt also doch Hoffnung, dass sie den hässlichen weissen Batteriedeckel vom silbernen Modell nun silbern einfärben. Dann sieht das Ding endlich nicht mehr wie ein Kinderspielzeug aus.
Wie wahr…
Naja… das iPhone 18 wird vermutlich aussehen wie das iPhone 17.
Welch eine Überraschung und Innovation bei Apple.
Das dachte ich mir auch. Wozu der Hype dann?
Ahhhh Streisand <3
Genau so erzeugen sie weitere Presseartikel. Vielleicht ist es doch gewollt das alle drüber sprechen. Dann ist die Enttäuschung über das neue ;) Design im September nicht mehr so groß.
Enttäuschend dass Apple nicht wenigstens alle paar Jahre mal wieder ein kleines Gerät bringt.
Für mich war das 5er oder SE perfekt, das 13er mini noch akzeptabel.
Weiß nicht wieso die Menschheit gerne mit halben iPads am Ohr rumläuft.
De meisten halten das Teil gar nicht mehr ans Ohr!
Naja, schaut doch eh eins zu eins wie das 17er aus.
Finde ich auch, was machen sich die ins Hemd, sieht doch eines aus wie das andere ist doch nichts Neues