Accounts gesperrt: Apple geht gegen iPhone-18-Videos vor

Die mutmaßlich beim Cyberangriff auf den Apple-Zulieferer Tata Electronics entwendeten Aufnahmen des iPhone 18 Pro sorgen weiter für Aufmerksamkeit. Nachdem zunächst Fotos aus internen Falltests im Darknet aufgetaucht waren, kursieren inzwischen auch kurze Videosequenzen in sozialen Netzwerken. Apples Reaktion deutet darauf hin, dass es sich dabei tatsächlich um internes Material handeln könnte.



Bereits Anfang der Woche war bekannt geworden, dass beim Angriff auf Tata Electronics neben Dokumenten auch Bilder des noch nicht vorgestellten iPhone 18 Pro entwendet worden sein sollen. Die Dateien zeigten nach damaligen Berichten unter anderem Aufnahmen aus Falltests sowie interne Informationen zu verbauten Komponenten und Zulieferern. Wir hatten Anfang der Woche über den Vorfall berichtet.

Sperrungen sprechen für Echtheit der Aufnahmen

Kurz nach ihrer Veröffentlichung auf X wurden mehrere Beiträge mit den angeblichen Testvideos entfernt. Ein Account, der sich als der bekannte Leaker EvLeaks ausgab und die Clips verbreitete, wurde von der Plattform gesperrt. Auch weitere Beiträge mit den Aufnahmen verschwanden. X begründete die Löschungen mit einem Verstoß gegen die Plattformregeln.

Ein weiterer Leaker veröffentlichte anschließend einen Screenshot der entfernten Beiträge und verwies darauf, dass Apple offenbar gegen die Verbreitung der geleakten Inhalte vorgehe. Trotz der Sperrungen tauchten die Videos auf anderen Konten erneut auf und verbreiteten sich weiter.

Videos passen zu bisherigen Berichten

Die Aufnahmen zeigen ein graues iPhone mit drei rückseitigen Kameras und Apple-Logo, das vor einem markierten Testhintergrund aus geringer Höhe auf eine Oberfläche fällt. Inhalt und Aufbau der Videos entsprechen den Beschreibungen der Fotos, die laut früheren Berichten aus den internen Testunterlagen stammen sollen.

Eine offizielle Bestätigung der Echtheit gibt es weiterhin nicht. Allerdings hatte Reuters bereits unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, dass Apple nach dem Datenabfluss besorgt über die Veröffentlichung der Unterlagen sei. Das konsequente Vorgehen gegen die Verbreitung der Videos dürfte diese Einschätzung zusätzlich stützen.