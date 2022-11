MILES schluckt WeShare: Nur die MILES App überlebt

Die Konsolidierung auf dem Markt der Car-Sharing-Anbieter schreitet weiter voran. Größter Zusammenschluss bislang: Die 2019 von Daimler und BMW durchgeführte Fusion der Carsharing-Dienste DriveNow und car2go in die neue Marke SHARE NOW.

SHARE NOW seinerseits wurde dann ja erst in diesem Sommer von Stellantis übernommen und ist nun Teil der Free2move-Fahrzeugflotte, die 450.000 Mietfahrzeuge weltweit anbietet.

Volkswagen überlässt MILES das Feld

Mit Free2move konkurrierten bislang sowohl die MILES Mobility GmbH als auch die Volkswagentochter WeShare, der letztgenannte Car-Sharing-Anbieter wurde nun in Gänze von MILES übernommen.

WeShare war 2019 als ausschließlich elektrischer Car-Sharing-Dienst angetreten, konnte aber nie wirklich am Markt Fuß fassen und soll nach Angaben des ManagerMagazins auch nicht profitabel gewesen sein. Jetzt hat sich Volkswagen vom ambitionierten Projekt verabschiedet und Parkt die rund 2.000 in Berlin und Hamburg aktiven Fahrzeuge beim bisherigen Wettbewerber MILES.

Dieser will das Angebot vorerst wie gewohnt weiter betreiben, die ehemaligen WeShare-Kunden langfristig jedoch zu MILES-Kunden machen. Die WeShare-Applikation wird verschwinden, ebenso die WeShare-Marke.

MILES will Europa erobern

MILES baut mit den neuen Elektrofahrzeugen seine E-Flotte weiter aus und will jetzt zur führenden Carsharing-Plattform Europas werden. Mit aktuell „nur“ 11.000 Fahrzeugen in Deutschland und Belgien dürften also noch ein paar Wochen verstreichen, ehe man an der Free2move-Fahrzeugflotte vorbeigezogen ist und diese im Rückspiegel beobachten kann. SHARE NOW vor der Übernahme durch Stellantis immerhin 14.000 Fahrzeuge.

Für Bestandskunden der Dienste hat MILES ein FAQ mit vielen Fragen und Antworten veröffentlicht. Hier erklärt man zum Beispiel, dass die ID.3-Fahrzeuge von WeShare in die S-Kategorie der MILES-Flotte wechseln, die ID.4-Fahrzeuge hingegen in die M-Kategorie.