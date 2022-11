Mit Satelliten-Notruf: iOS 16.2 kommt noch im November

Globalstar betreibt 24 Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen, die iPhone-Anwender bei der Nutzung der „Emergency SOS“-Funktion kontaktieren. Diese kommunizieren ihrerseits mit Basisstationen in Alaska, Florida, Hawaii, Nevada, Puerto Rico und Texas.

Dass Apple an den Notfall-Meldungen auch verdienen möchte, stellt die heutige Pressemitteilung unmissverständlich klar. So hat Apple 450 Millionen Dollar in die Infrastruktur des Satelliten-Partners Globalstar investiert, um „Emergency SOS“ zukünftig zur Verfügung stellen zu können.

Apple hatte den Satelliten-Notruf im Rahmen der iPhone 14-Präsentation vorgestellt und die Funktion als Zusatz-Feature für abenteuerlustige Anwender positioniert, die in den ersten zwei Jahren gratis angeboten werden soll. Zu welchem Preis Apple den Zugriff auf „Emergency SOS“ im Anschluss anbieten will ist unklar.

Der Satelliten-Notruf soll auf dem iPhone 14 Pro noch im November im Rahmen einer Software-Aktualisierung freigeschaltet werden. Damit dürfte feststehen, dass Apple die Freigabe von iOS 16.2, dessen zweite Vorabversion erst in dieser Woche ausgegeben wurde, noch vor dem Dezember in Angriff nehmen wird.

Per Pressemitteilung hat Apple den bevorstehenden Start der Satelliten-Notruf-Funktion Emergency SOS präzisiert und angekündigt die neue Abo-Funktion noch im laufenden Monat für Nutzer in den Vereinigten Staaten bereitstellen zu wollen.

