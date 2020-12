Nach Apple: Auch Xiaomi will Smartphones ohne Ladegerät verkaufen

Nach Samsung wird künftig auch Xiaomi seine Smartphones ohne Ladegerät verkaufen. Bemerkenswert ist dies, weil beide Unternehmen im Anschluss an den Verkaufsstart der seit diesem Jahr erstmals ohne Ladegerät angebotenen iPhone-Modelle noch über die Apple-Entscheidung gespottet haben. Sowohl Samsung als auch Xiaomi ließen damals über soziale Netzwerke wissen, dass sie „nicht an grundlegendem Zubehör sparen“.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020