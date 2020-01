EU-Parlament stimmt für einheitliche Ladegeräte

Die Pläne der EU mit Blick auf die Umsetzung einer Richtlinie für einheitliche Ladegeräte haben die erste Hürde genommen. Die Resolution wurde vom Europäischen Parlament verabschiedet und damit die Basis für eine europaweite Gesetzgebung geschaffen.

Die Abgeordneten betonen, dass die EU „dringend regulatorische Maßnahmen ergreifen muss, damit die Menge an Elektronikabfall verringert wird und die Verbraucher in die Lage versetzt werden, nachhaltige Entscheidungen zu treffen“. So steht es in einer Entschließung, die am Donnerstag mit 582 Stimmen bei 40 Gegenstimmen und 37 Enthaltungen angenommen wurde, und in der die verpflichtende Einführung gemeinsamer Ladegeräte für alle Mobilgeräte gefordert wird.