Apple will E-Auto-Navigation mit der Karten-App verbessern

Apples Karten-App bietet nunmehr schon seit knapp vier Jahren die Möglichkeit, durch die Eingabe des Suchbegriffs „Ladestation“ nach in der Nähe verfügbaren Stromtankstellen für Elektroautos zu suchen. Jetzt macht der Hersteller den nächsten Schritt mit Blick auf die Unterstützung der Elektromobilität und will die Routenplanung und -führung beim Fahren mit Elektroautos verbessern.

Eine auf englischsprachigen iPhones teils schon verfügbare neue Einstellung namens „Improve EV Routing“ erlaubt es dem Hersteller, verschiedene Informationen zu sammeln, mit deren Hilfe die Navigation für Elektroautos verbessert werden kann. Apple zufolge sind besonders die folgenden Eckdaten von Interesse:

Wenn ein Akku-Ladestopp zur Route hinzugefügt wurde

Wenn der Akku während eines beliebigen Abschnitts der Route leer war

Der verbleibende Prozentsatz Ihrer Batterie

Wie lange das Fahrzeug an einem bestimmten Ladestopp auf der Route zum Aufladen benötigt

Die verbleibende Reichweite des Fahrzeugs

Daten über den Energieverbrauch des Fahrzeugs

Mit konkreten Details zur Erfassung und Auswertung der genannten Daten hält sich das von Apple in diesem Zusammenhang veröffentlichte Support-Dokument noch zurück. Unterm Strich will der Hersteller die Informationen jedoch dazu verwenden, die Genauigkeit der Navigation insbesondere im Zusammenhang mit den Schätzungen für die damit verbundenen Batterielauf und -ladezeiten zu verbessern.

Apple Karten: Wichtige Vorgaben über die iOS-Einstellungen

An dieser Stelle sein einmal mehr erwähnt, dass sich die Einstellungen rund um die Navigation mit Apples Karten-App nicht über die Anwendung selbst erreichen lassen, sondern sich in den iOS-Einstellungen verstecken. Ursprünglich war es ja mal Apples Plan, dass sämtliche iOS-Apps ihre Einstellungen in den Systemeinstellungen ablegen. Zumindest die wesentlichen Optionen rund um Apples Apps findet ihr hier, so könnt ihr mit Blick auf die Verwendung von „Karten“ über die iOS-Einstellungen auch wesentliche Vorgaben für die Navigation und Routenführung verändern.