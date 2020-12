Apple mit Anmeldeproblemen: Server-Überlastung an Weihnachten?

Wenn ihr gestern Problem beim Einrichten neuer Apple-Geräte hattet, lag der Fehler nicht zwangsläufig auf eurer Seite. Bis in den späten Abend hinein hatten die für iCloud-Konten und die iCloud-Anmeldung zuständigen Apple-Server mit Problemen zu kämpfen.

Laut Apple begannen die Probleme im Laufe des Vormittags und wurden erst nach 22 Uhr endgültig behoben. Leserberichten zufolge kam es allerdings auch schon am ersten Weihnachtsfeiertag zu entsprechenden Fehlermeldungen und Problemen.

In der Folge waren auch zahlreiche Kunden betroffen, die sich mit ihren Weihnachtsgeschenken vergnügen wollen. Beispielsweise kam es in der Folge auch zu Fehlern beim Versuch, einen neuen HomePod mini einzurichten. Es ist zumindest denkbar, dass die Apple-Systeme zeitweise überlastet waren. Hierbei darf man nicht vergessen, dass man sich in den USA anders als hier erst am 25. Dezember beschenkt.