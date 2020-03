N26: Ohne Hauptkonto künftig nur noch 3 kostenlose Abhebungen

N26 will die Spreu vom Weizen trennen. Für Kunden, die das kostenlos angebotene N26 Girokonto nicht als „Hauptkonto“ verwenden, reduziert sich die Zahl der kostenlosen Bargeldabhebungen künftig von fünf auf drei pro Kalendermonat. Weitere Abhebungen werden mit jeweils 2 Euro berechnet.

Die Bank kommuniziert die anstehenden Änderungen in ihrem hier als PDF verfügbaren Preis- und Leistungsverzeichnis. Demnach treten die Änderungen am 10. Mai in Kraft. Kunden ohne Hauptkonto dürfen danach nur noch drei kostenlose Abhebungen pro Monat tätigen, wer sein N26-Konto als Hauptkonto führt, bleibt bei fünf kostenlosen Abhebungen pro Monat.

Den Richtlinien von N26 zufolge muss mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt sein, damit der Status „Hauptkonto“ gegeben ist:

Du hast wiederkehrende monatliche Kontoeingänge, die sich in zwei aufeinanderfolgenden Monaten nachweisen lassen. Dies können Gehaltseingänge oder vergleichbare staatliche Unterstützungen sein. Es können auch regelmäßige monatliche Kontoeingänge von in Summe mindestens 1.000,00 € sein. In diesen Fällen hast du 5 kostenlose Abhebungen. Wir behalten uns vor, bei Erreichen der Eingangssumme zur Anerkennung des Status als Hauptkonto durch offensichtlich missbräuchliches Verhalten (z.B. bei Überweisung und kurzfristig nachfolgender Rücküberweisung von 1.000,00 € oder mehr in ganzen und/oder gestückelten Beträgen) den Status als Hauptkonto nicht zu gewähren bzw. wieder zu entziehen.

Kunden mit N26 You und N26 Business You bezahlen künftig ab der sechsten Abhebung pro Kalendermonat 2 Euro, bei N26 Metal sind acht Abhebungen kostenlos.

Für die sogenannten CASH26-Einzahlungen fallen vom 10. Mai an Gebühren in Höhe von 1,5 Prozent des eingezahlten Betrags an. Zudem hat die Bank die Gebühren für Kartenbestellungen und den Expressversand angepasst. Die Bestellung einer Ersatzkarte wird künftig mit 10 Euro berechnet, der Expressversand einer Standardkarte kostet 30 Euro und der Expressversand einer N26 Metal-Karte kostet 65 Euro.