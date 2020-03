Startschuss heute: KVV.mobil integriert Elektroroller von TIER

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) rüstet in seiner offiziellen KVV.mobil-App nun nach, was das bundesweit verfügbare Original REACH NOW seit dem vergangenen August 12 deutschen Städten anbietet: Innerhalb der App lassen sich fortan auch die Elektroroller von TIER buchen.

So können KVV-Kunden ab heute die türkis-schwarzen E-Scooter im Stadtgebiet von Karlsruhe über die App buchen. Rund 200 Elektroroller hat TIER im Dezember 2019 dafür im Stadtgebiet von Karlsruhe verteilt. Mit den E-Scootern sollen KVV-Kunden nun die erste und die letzte Meile von bzw. zur Bahn- oder Bushaltestelle zurückzulegen können und so auf das Auto verzichten.

Der KVV bietet seine KVV.mobil-App seit Mai 2017 an und stellt damit einen Download zur Verfügung, der es ermöglicht mehrere Mobilitätsdienste in einer App zu suchen, zu vergleichen und zu buchen.

Das Angebot wird in Kooperation mit Moovel bereitgestellt. Den Namen Moovel könnt ihr jedoch gleich wieder vergessen. Fortan wird die Moovel Group GmbH nur noch unter der Marke REACH NOW auftreten. Ihr erinnerte euch: REACH NOW ist das Dach, unter dem die BMW Group und die Daimler AG voraussichtlich ab Mitte 2020 ihre fünf Mobility Joint Ventures betreiben werden.