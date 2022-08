Massendefekt beim iPhone 12: Apple erweitert Austauschprogramm

Dabei richtet sich das Service-Angebot ausdrücklich sowohl an Besitzer des iPhone 12 als auch an Nutzer des iPhone 12 Pro, allerdings nicht an das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max.

Apple hat das sogenannte „Serviceprogramm bei Kein-Ton-Problemen“ verlängert, das Besitzer des iPhones 12 seit dem vergangenen August in Anspruch nehmen können. Das Austauschprogramm zielt ausschließlich auf zwei der vier unterschiedlichen Modelle des im Herbst 2020 in den Markt eingeführten iPhone 12.

