MultiSIM-Karten der Telekom kosten jetzt mehr

Wir haben bereits Anfang Februar über die anstehende Änderung berichtet. Jetzt ist es soweit: Die MultiSIM-Karten der Telekom sind bei separater Buchung von heute an 40 Prozent teurer. Statt bislang 4,95 Euro muss man für zusätzliche Karten nun 6,95 Euro berappen.

Die Telekom begründet die Preiserhöhung damit, dass der Leistungsumfang ihrer MagentaMobil-Tarife zuletzt deutlich erweitert wurde. Mit Blick auf die MultiSIM-Karten profitieren allerdings nur die teureren Tarifstufen. Bei MagentaMobil L ist jetzt automatisch eine und bei MagentaMobil XL sind zwei MultiSIM-Karten ohne Aufpreis enthalten.

Überprüft vor diesem Hintergrund unbedingt auch eure laufenden Verträge, sofern ihr dazu eine oder mehrere MultiSIM-Karten gebucht habt. Laut der Telekom betrifft die Preiserhöhung alle bisher zum Monatspreis von 4,95 Euro angebotenen kostenpflichtigen MultiSIM-Karten. Detaillierte Informationen zu den neuen Kosten liefert die nächste Telekom-Rechnung.

Vodafone erweitert Roaming-Optionen

Auch bei Vodafone bringt der Monatswechsel Änderungen bei den Mobilfunktarifen mit sich. Hier lassen sich die CallYa-Prepaid-Tarife nun um Roaming-Pakete erweitern, die auf Tages- oder Wochenbasis zugebucht werden können.

Im Gegensatz zur Telekom wird dies bei Vodafone-Nutzern bereits bei einem Besuch in der Schweiz relevant. Unser Nachbarland ist bei CallYa nämlich vom Standard-Roaming ausgenommen und fällt in die Ländergruppe 2. Bei einem Tagesausflug werden hier für bis zu 1 Gigabyte Daten 4,99 Euro fällig. Alternativ dazu kann man ein Wochenpaket mit 5 Gigabyte Datenvolumen zum Preis von 9,99 Euro buchen.

Für Reisen und die Vodafone-Ländergruppe 3 wird ein Tagespaket mit 250 Megabyte für 4,99 Euro oder ein Wochenpaket mit 1 Gigabyte für 9,99 Euro angeboten. In Ländergruppe 4 bekommt man zu den gleichen Preisen 100 Megabyte Daten pro Tag oder 250 Megabyte pro Woche.