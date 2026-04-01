Änderungen bei Telekom und Vodafone
MultiSIM-Karten der Telekom kosten jetzt mehr
Wir haben bereits Anfang Februar über die anstehende Änderung berichtet. Jetzt ist es soweit: Die MultiSIM-Karten der Telekom sind bei separater Buchung von heute an 40 Prozent teurer. Statt bislang 4,95 Euro muss man für zusätzliche Karten nun 6,95 Euro berappen.
Die Telekom begründet die Preiserhöhung damit, dass der Leistungsumfang ihrer MagentaMobil-Tarife zuletzt deutlich erweitert wurde. Mit Blick auf die MultiSIM-Karten profitieren allerdings nur die teureren Tarifstufen. Bei MagentaMobil L ist jetzt automatisch eine und bei MagentaMobil XL sind zwei MultiSIM-Karten ohne Aufpreis enthalten.
Überprüft vor diesem Hintergrund unbedingt auch eure laufenden Verträge, sofern ihr dazu eine oder mehrere MultiSIM-Karten gebucht habt. Laut der Telekom betrifft die Preiserhöhung alle bisher zum Monatspreis von 4,95 Euro angebotenen kostenpflichtigen MultiSIM-Karten. Detaillierte Informationen zu den neuen Kosten liefert die nächste Telekom-Rechnung.
Vodafone erweitert Roaming-Optionen
Auch bei Vodafone bringt der Monatswechsel Änderungen bei den Mobilfunktarifen mit sich. Hier lassen sich die CallYa-Prepaid-Tarife nun um Roaming-Pakete erweitern, die auf Tages- oder Wochenbasis zugebucht werden können.
Im Gegensatz zur Telekom wird dies bei Vodafone-Nutzern bereits bei einem Besuch in der Schweiz relevant. Unser Nachbarland ist bei CallYa nämlich vom Standard-Roaming ausgenommen und fällt in die Ländergruppe 2. Bei einem Tagesausflug werden hier für bis zu 1 Gigabyte Daten 4,99 Euro fällig. Alternativ dazu kann man ein Wochenpaket mit 5 Gigabyte Datenvolumen zum Preis von 9,99 Euro buchen.
Für Reisen und die Vodafone-Ländergruppe 3 wird ein Tagespaket mit 250 Megabyte für 4,99 Euro oder ein Wochenpaket mit 1 Gigabyte für 9,99 Euro angeboten. In Ländergruppe 4 bekommt man zu den gleichen Preisen 100 Megabyte Daten pro Tag oder 250 Megabyte pro Woche.
Die WLAN Kabel kosten jetzt auch mehr.
Nein wirklich…zum Glück habe ich noch ein paar im Keller.
Musstet ihr das nochmal schreiben :D
Jetzt rege ich mich wieder tierisch darüber auf…mir geht der Laden nur noch auf den Sack. Mich hält nur noch das Netz, aber auch das wird an meiner Wohnanschrift immer schlechter…Ganz dünnes Eis.
Dann geh doch zu netto!
Wenn dich nur das Netz hält, dann kann ich dir Congstar empfehlen!!
Im Telekom-Netz, vergleichbare Leistungen.
Aber unschlagbar günstig!
Kannst gerne meinen Rabatt-Code nutzen, dann wird der Monatspreis nochmals dauerhaft 10% günstiger:
GUIVO2
Nicht ganz richtig. Ich suchte nen DSL Ersatz und Congstar hatte zwar vollen Ausschlag aber Geschwindigkeit nicht so dolle… Telekom hingegen immer zwischen 300 – 600 Mbits.
Schon gekündigt
Ich auch
Ich auch!
Dito nach 28! Jahren! Aber irgendwann ist halt auch mal gut. Erst die Option neues Gerät jedes Jahr gestrichen jetzt die Multi SIM. Irgendwann ist mal gut.
Der Vertrag läuft noch etwas aber werde nach nun 11 Jahren auch wechseln, diese Salamitaktik bei den Tarifoptionen passt mir überhaupt nicht
Ich habe meine MultiSim bereits im letzten Monat gekündigt. Da ich keine Unlimited Daten habe, kann ich mit der zweiten Karte nur das Volumen gebrauchen, dass ich sowieso habe. Und für ein Stück Plastik in einem zweiten Handy sind mehr 6,95€ eindeutig zu teuer.
Klar, weil es um das Plastik geht …
Auch wenn es vielleicht etwas salopp ausgedrückt ist, natürlich zahle ich nicht nur für Plastik, sondern auch dafür, dass ich dieses in einem zweiten Gerät verwenden kann. Ich kann dadurch aber nicht mehr Leistungen ziehen, als ich es mit der Hauptkarte machen würde bzw. bis meine 30 GB aufgebraucht sind.
6,99EUR – da bekommt man ja schon brauchbare WinSim und Co. Verträge…….
Wirklich so ein Witz, dass die überhaupt was verrechnen für eine Multi-SIM…!
Da stimme ich Dir voll und ganz zu, das ist doch nur ganz leicht verdientes Geld.
Bei o2 10 Simkarten mit je unlimitiert für 38€ insgesamt (leider Alttarif, nicht mehr neu abzuschließen).
Keine Ahnung wie die Telekom ihre Preise rechtfertigt
Nur dass das O2 Netz im Vergleich zur Telekom Mist ist
Das stimmt so nicht…
O2 ist sicher nicht perfekt… ist die Telekom aber auch nicht… und ich hab mit o2 kaum Probleme…
Mal so mal so, in meinen beiden Jagdrevieren gibt es einige Stellen an denen ist die Telekom wesentlich schlechter oder gar nicht vorhanden, während o2 passt. Da bin ich dann immer, wenn ich mit dem Bereitschaft habe – die läuft über das Telekomnetz….. Aber im Dorf meiner Eltern kann man in der Ortsmitte rund um dem Fußballplatz nur mit Telekom telefonieren und Daten empfangen – der Rest hat tatsächlich Pech gehabt………
Mit dem Netz der Telekom
Die Multi SIM Verwaltung ist ein Abenteuer.
Ich wollte die Tage meine sim loswerden und es war mir online nicht möglich. Passiert leider immer mal.
Ich verstehe auch nicht warum man eine E-SIM so teuer sein muss. Zb in der Uhr braucht man nicht viele Daten und hat das Handy ja oft eh mit
April! April!
Der musste jetzt sein, nein ist ja leider bittere Wahrheit. Diese gierige T.
Mal so aus Neugier:
Zu wem würdet ihr für Multi-SIM-Optionen wechseln, wenn euer Vertrag morgen ausliefe?
Die impertinente Preispolitik der Telekom hat ihnen bestimmt nicht nur meine Kündigung eingebracht…
Ich bin nun seit vielen Jahren bei O2. Zahle z.Zt. für Flat und 120 GB Daten incl. 3 MultiSim 17.99 € im Monat. Die Abdeckung ist super bei mir Zuhause, und auch unterwegs kann ich eigentlich nicht meckern.
Da ich nun seit einigen Jahren bei O2 bin, kann ich guten Gewissens sagen das das Netz wesentlich besser wurde.
Was die Telekom betreibt ist m.M. nach nicht gerechtfertigt. Bin damals schon aufgrund der Preise von der Telekom weg – und habe es wirklich nie bereut !
Diese Geschichte „O2 Netz ist schlecht“ ist einfach nciht totzukriegen. Genauso wie „Android ist voller Malware“ kommt es immer wieder von Leuten welche vor Urzeiten mal Berührungspunkte damit hatten. Leute, die Entwicklung geht aber weiter !
Was für ein Tarif ist das ? Würde mich interessieren ?
Ist ein „O2 Mobile M Boost“ mit diversen „Verlängerungsgoodies“.
Normalerweise kostet er wohl 37,99 € und hat „nur“ 50 GB Volumen. Bei O2 zahlt aber wohl niemand den Tarif so wie er angeboten wird ;)
O2 ist schlecht im außerstädtischen Bereich und brauchbar in Ballungszentren.
Hatte eine Testkarte bei O2 bestellt und ehrlich gesagt keinen Unterschied zur Telekom bemerkt – an einigen Orten war die Verbindung sogar da wo sie mit der Telekom Karte weg war. Lt. Messung ist die Übertragung etwas langsamer aber immer noch schnell. Da müsste die Telekom schon ein extrem gutes VVL Angebot anbieten, dass ich da jetzt nochmal verlängere.
Er hieß es nimm mehr, dann sparst du – jetzt wo man mehr hat, heißt es zahl mehr.
Die müssen alle ganz stark aufpassen, weil Sterling kommt und dann ist Schluß.
Warum keine MultiSim für die Uhr, das I-Pad und Mobile für einen Preis? Das kostet doch nicht mehr mit e-Sims heute… ?
Wahrscheinlich darf ich nie aus meinem alten O2 Vertrag mit Unlimited MultiSim ( glaube es sind nur max. 10 Stück :) )
Immer diese versteckten Gebühren. Die ständige Telekom-Werbung ist schon ein NoGo: 9.99€ „Die ersten drei Monate! „danach im Kleingedruckten 39.99€ vom 4. Monat an.
Anscheinend gibt es doch zu viele die darauf hereinfallen.
Aus dem Grund bin ich auch gewechselt…zu Vodafone, was für ein Fehler!
Werde als nächstes auch mal O2 testen.
Ein Witz, waren jahrelang kostenlos und wurden einen fürs iPad nachgeschmissen.
Und was soll das den Anbieter mehr kosten.
Waren nie kostenlos, außer in ganz große Verträgen XL oder sowas
Man muss fairerweise aber sagen, dass in den teureren Tarifen die Multi sim kostenlos dabei ist. Habe zb in der Familie 2 Plus Karten (alte) und zahle so für 3x unlimited und meine Multi sim im Schnitt ~28€. Das ist denke ich mehr als fair.
Der 5G Jahresvertrag kostet 99,– pro Jahr mit 20GB pro Monat. Meiner gesamten Familie reicht der Vertrag vollkommen. Wir haben die iPhones aber auch so eingestellt, daß sie möglichst wenig Traffic verursachen (Apps im Hintergrund aus, Backup nur im WLAN). Ich vermute 2-3 von diesen Verträgen ist billiger als jeder andere Telekomvertrag mit Multisim. Einziger Nachteil: man hat verschiedene Tel-Nummern. Dafür erhöht sich das Datenvolumen mit jeder weiteren SIM.
Als MultiSim eingeführt wurde hat das teilweise nur eine Bearbeitungsgebühr für das zusenden der Karte gekostet (ca 20€). Erst später begannen die Telcos dafür monatlich abzukassieren.
Bin wirklich froh mit o2 vor Ort extrem gutes Netz zu haben. Habe mehrere Multicards, alle mit unlimited Datenvolumen, und die kosten mich nichts extra.
Ist ja nicht so dass wir in Europa keine einmaligen Preise für Telekommunikation haben. Und dafür ist unser kleine Fläche noch nicht mal ausreichend ausgebaut. Die obligatorischen 2% sind gefühlt immer wenn es darauf ankommt allgegenwärtig und das schon seit 3G.
Schade dass man hier eine Apple Watch mit eSIM-Funktionalität hätte, die Konzerne aber den Hals nicht voll kriegen. Warte mal bis Congstar eine Multisim anbietet.
Ich dachte ich brauch das.
Hab aber das iPhone immer dabei.
Einmal im Gym die Broadcast App über die Uhr laufen lassen, ohne iPhone.
Als ich vom Gym heim bin war der Akku der Uhr fast leer.
Habe jetzt die Preiserhöhung genutzt um die SIM für die Apple Watch zu stornieren.
Alleine um im Notfall telefonieren zu können oder dass man erreichbar ist beim joggen wäre schon gut. Streamen muss ich nicht, kann man vorher laden.
Ich glaube nicht, dass Congstar das anbieten wird in naher Zukunft. Die Telekom wird die Leute melken wollen, die ein MultiSim wollen.
Congstar bietet sogar eine MultiSIM an – allerdings funktioniert diese nicht auf der Apple Watch.
Früher waren die Multisim kostenlos. SMS übrigens auch.
Kennt jemand eine kostengünstige Möglichkeit für eine SIM Karte, mit der man im Prinzip fast keine Daten überträgt?
(Also ein GPS Tracker fürs Auto)
Leg doch ne „Wo ist“ Karte ins Auto.
Hab ich in dem Mäppchen mit dem Fahrzeugschein drin.
20€.
Alle paar Monate mit Qi laden.
Suche nach IOT sim Karten. Gibts diverse Anbieter für kleines Geld.
Blau.de. Nutze ich seit Jahren für genau den Zweck im Basis-Tarif 9ct. Es sind 10 MB pro Monat gratis enthalten und die reichen für’s Wohnmobil allemal aus. Man muss jedes Jahr für mindestens 15€ aufladen, damit die Karte nicht stillgelegt wird, aber das Guthaben verfällt nicht und muss am Vertragsende ausgezahlt werden (ok, wird nicht verzinst) :-) Ich bin sehr zufrieden.
Tracker von auto-wacht.de, Tracking-Plattform für einen Tracker und 30 Tage Historie komplett kostenlos. Klappt super. Seit Jahren.
SIM Karte von blau.de – 9ct Tarif. 10 MB Daten pro Monat sind kostenlos. Reicht bei mir bei geeigneter Einstellung des Trackers vollkommen aus.
April April