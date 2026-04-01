4-in-1-Autoladegerät von Lisen kurzzeitig stark reduziert

Das 4-in-1-Autoladegerät von Lisen haben wir weiterhin regelmäßig im Einsatz. Für kurze Zeit ist der Ladeadapter bei Amazon wieder deutlich günstiger zu haben. Mit dem Rabattcode DZBEF39Y sinkt der Preis von 16,99 Euro auf lediglich 9,17 Euro und macht das Gerät damit so günstig wie noch nie.

Mit seinen vier Anschlüssen zielt der Adapter vor allem auf den Einsatz bei Familienausflügen oder im Camper. Die Basis findet in einer Autosteckdose Platz und ein integriertes Scharnier erlaubt es, das Gerät um bis zu 180 Grad zu kippen und so zu platzieren, dass es möglichst wenig stört und die Anschlüsse gut erreichbar sind.

Vier Anschlüsse und integrierte Kabel

In der aktuellen Version stellt der Adapter eine Gesamtleistung von maximal 84 Watt zur Verfügung, die sich auf bis zu vier angeschlossene Geräte verteilt. Zwei integrierte Kabel mit jeweils 80 Zentimetern Länge ermöglichen den Anschluss von Geräten mit USB-C- oder Lightning-Ports. Ergänzend stehen dann noch jeweils eine Buchse für Ladeverbindungen über USB-C und USB-A zur Verfügung. Dabei werden über das USB-C-Kabel maximal 45 Watt, über Lightning und über USB-A bis zu 12 Watt abgegeben. Wundert euch angesichts dieser Werte nicht: Unser Bild unten zeigt noch die Vorgängerversion, bei der die Gesamtleistung auf 69 Watt begrenzt war. Die USB-C-Buchse hält bis zu 15 Watt bereit und über USB-A können maximal 12 Watt bezogen werden.

Bei den beiden Kabeln handelt es sich um Flachbandkabel, die sich auf eine beliebige Länge ausziehen lassen und automatisch einrasten. Durch kurzes Ziehen aktiviert man einen integrierten Aufrollmechanismus, sodass die Kabel bei Nichtbenutzung stets im Inneren des Geräts verstaut sind.

Rabattcode muss aktiv bestätigt werden

Das Verwenden von Rabattgutscheinen ist bei Amazon mittlerweile deutlich umständlicher geworden. Die Eingabe erfolgt jetzt im Zusammenhang mit der Auswahl des Zahlungsmittels und man muss besonders darauf achten, dies auch zu bestätigen. Prüft also unbedingt den vor Kaufabschluss angezeigten Endpreis.