iOS 26.4 erlaubt externe KI-Assistenten
ChatGPT lässt sich jetzt über CarPlay nutzen
Wenn ihr iOS 26.4 installiert habt, könnt ihr die Sprachfunktion von ChatGPT jetzt auch über CarPlay verwenden. Die Entwickler von OpenAI haben die iOS-App ihres KI-Chatbots in Version 1.2026.078 veröffentlicht und mit der neu verfügbaren CarPlay-Unterstützung für KI-Assistenten kompatibel gemacht.
Apple bezeichnet die Neuerung als Unterstützung von sprachbasierten Konversations-Apps. Unter iOS 26.4 haben Entwickler die Möglichkeit, bestimmte Sprachfunktionen von Apps wie ChatGPT über CarPlay bereitzustellen. Die Vermutung, dass Nutzer damit eine Möglichkeit bekommen sollen, die Schwächen von Siri zu umgehen, ist nicht von der Hand zu weisen. Apple stellt in diesem Zusammenhang allerdings auch klar, dass sich externe Sprachassistenten nur als Ergänzung, nicht aber als Ersatz für Siri verwenden lassen.
Strenge Vorgaben für die Nutzung während der Fahrt
Für die Einbindung solcher Dienste in CarPlay gelten jedoch strikte Regeln. So muss die Funktionsweise der Anwendungen durchgehend auf die Interaktion per Sprache ausgelegt sein, um eine sichere Nutzung während der Fahrt zu gewährleisten. Inhalte wie längere Texte oder visuelle Elemente sind nicht zugelassen, um Ablenkungen während der Fahrt möglichst gering zu halten. Zudem dürfen solche Apps eine Audioverbindung nur dann aktiv halten, wenn die Sprachfunktionen tatsächlich genutzt werden. Eine dauerhaft geöffnete Audio-Sitzung ohne aktiven Sprachdialog ist nicht vorgesehen.
Entsprechend einfach ist die CarPlay-Umsetzung von ChatGPT konzipiert. Während der Benutzung wird lediglich ein großes App-Symbol angezeigt, ergänzt durch den Hinweis, ob die KI gerade zuhört oder spricht. Nutzer haben ansonsten lediglich die Möglichkeit, die laufende Konversation zu beenden oder stummzuschalten.
Weitere KI-Assistenten dürften folgen
ChatGPT macht hier nur den Anfang. Es ist davon auszugehen, dass sich bald auch andere KI-Assistenten über CarPlay verwenden lassen. Der Zeitpunkt der Einführung hängt lediglich davon ab, wann deren Entwickler ihre Apps an die neuen Richtlinien angepasst haben.
Das ist bereits seit mind. 4 Monaten in Carplay verfügbar.
Als native CarPlay-App? Das wäre mir neu …
Bei mir erst seit IOS 26.5 Beta 1
Ist bei mir tatsächlich erst heute nach dem letzten Update aufgetaucht.
Bei mit leider nichts. IOS 26.4 und neueste ChatGPT Version.
Das findest du bei den Widgets
Das gibt es schon länger – ChatGPT sollte nun als App sichtbar sein.
Bei mir hat jetzt auch der Neustart geholfen.
Endlich kann ich mich während der Fahrt zur Arbeit mit jemandem unterhalten :D
Ruf mich gerne ansonsten einfach an
Ja lasst uns eine Gruppenanruf machen! Ich bin dabei!
Kann das Ding dann WhatsApp Nachrichten schreiben?
Warum sollte es? Kann Siri doch schon lange
Aber nicht besonders gut
Hat bis jetzt reibungslos geklappt. Was funktioniert bei Dir denn nicht?
Vllt habe ich es ja überlesen, aber ich musste mein iPhone einmal neu starten, dann ist die App (nicht dass Widget) in CarPlay aufgetaucht.
Danke. Ich auch.
Jetzt fühle ich mich echt in Versuchung geführt, Claude Code auszuprobieren, nur um mir eine Knight Rider iOS App zu bauen, bei der eine auf K.I.T.T. personalisierte Instanz von Perplexity bei mir als CarPlay mitfährt. (Mit der Limitierung der visuellen Elemente während der Fahrt wird’s allerdings nur halb so spassig..)
;-)
Die App muss aber per Hand geöffnet werden oder gibt es da eine andere Lösung?
Siri Kurzbefehl müsste ja gehen.
„Siri, starte ChatGPT“
Na ein Glück!
Bei mir finde ich es nicht , woran liegt das?
Starte mal das iPhone neu.
Ich sehe es auch nicht in CarPlay. Habe auch auf die neueste Version aktualisiert und das iPhone mehrmals neu gestartet. Weder als Widget noch als App ist es zu sehen. Das Auto ist ein BMW mit OS 8.5 – falls das eine Rolle spielen könnte.
OK – Problem gelöst. Face ID anfordern muss ausgeschaltet sein für die App ChatGPT. Danach iPhone einmal neu starten und es geht.
Hab Face ID aus geht nicht
Ist wirklich nur eine Ergänzung zu Siri, weil man den Wecker nicht über ChatGPT stellen kann.
Gebt mir doch bitte mal ein Beispiel, wofür ihr ChatGPT in Carplay nutzt?
Mir fehlt da grade die Vorstellungskraft?