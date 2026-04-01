ChatGPT lässt sich jetzt über CarPlay nutzen

Wenn ihr iOS 26.4 installiert habt, könnt ihr die Sprachfunktion von ChatGPT jetzt auch über CarPlay verwenden. Die Entwickler von OpenAI haben die iOS-App ihres KI-Chatbots in Version 1.2026.078 veröffentlicht und mit der neu verfügbaren CarPlay-Unterstützung für KI-Assistenten kompatibel gemacht.

Apple bezeichnet die Neuerung als Unterstützung von sprachbasierten Konversations-Apps. Unter iOS 26.4 haben Entwickler die Möglichkeit, bestimmte Sprachfunktionen von Apps wie ChatGPT über CarPlay bereitzustellen. Die Vermutung, dass Nutzer damit eine Möglichkeit bekommen sollen, die Schwächen von Siri zu umgehen, ist nicht von der Hand zu weisen. Apple stellt in diesem Zusammenhang allerdings auch klar, dass sich externe Sprachassistenten nur als Ergänzung, nicht aber als Ersatz für Siri verwenden lassen.

Strenge Vorgaben für die Nutzung während der Fahrt

Für die Einbindung solcher Dienste in CarPlay gelten jedoch strikte Regeln. So muss die Funktionsweise der Anwendungen durchgehend auf die Interaktion per Sprache ausgelegt sein, um eine sichere Nutzung während der Fahrt zu gewährleisten. Inhalte wie längere Texte oder visuelle Elemente sind nicht zugelassen, um Ablenkungen während der Fahrt möglichst gering zu halten. Zudem dürfen solche Apps eine Audioverbindung nur dann aktiv halten, wenn die Sprachfunktionen tatsächlich genutzt werden. Eine dauerhaft geöffnete Audio-Sitzung ohne aktiven Sprachdialog ist nicht vorgesehen.

Entsprechend einfach ist die CarPlay-Umsetzung von ChatGPT konzipiert. Während der Benutzung wird lediglich ein großes App-Symbol angezeigt, ergänzt durch den Hinweis, ob die KI gerade zuhört oder spricht. Nutzer haben ansonsten lediglich die Möglichkeit, die laufende Konversation zu beenden oder stummzuschalten.

Weitere KI-Assistenten dürften folgen

ChatGPT macht hier nur den Anfang. Es ist davon auszugehen, dass sich bald auch andere KI-Assistenten über CarPlay verwenden lassen. Der Zeitpunkt der Einführung hängt lediglich davon ab, wann deren Entwickler ihre Apps an die neuen Richtlinien angepasst haben.