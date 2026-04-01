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iOS 26.4 erlaubt externe KI-Assistenten

ChatGPT lässt sich jetzt über CarPlay nutzen
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29 Kommentare 29

Wenn ihr iOS 26.4 installiert habt, könnt ihr die Sprachfunktion von ChatGPT jetzt auch über CarPlay verwenden. Die Entwickler von OpenAI haben die iOS-App ihres KI-Chatbots in Version 1.2026.078 veröffentlicht und mit der neu verfügbaren CarPlay-Unterstützung für KI-Assistenten kompatibel gemacht.

Apple bezeichnet die Neuerung als Unterstützung von sprachbasierten Konversations-Apps. Unter iOS 26.4 haben Entwickler die Möglichkeit, bestimmte Sprachfunktionen von Apps wie ChatGPT über CarPlay bereitzustellen. Die Vermutung, dass Nutzer damit eine Möglichkeit bekommen sollen, die Schwächen von Siri zu umgehen, ist nicht von der Hand zu weisen. Apple stellt in diesem Zusammenhang allerdings auch klar, dass sich externe Sprachassistenten nur als Ergänzung, nicht aber als Ersatz für Siri verwenden lassen.

Chatgpt Carplay

Strenge Vorgaben für die Nutzung während der Fahrt

Für die Einbindung solcher Dienste in CarPlay gelten jedoch strikte Regeln. So muss die Funktionsweise der Anwendungen durchgehend auf die Interaktion per Sprache ausgelegt sein, um eine sichere Nutzung während der Fahrt zu gewährleisten. Inhalte wie längere Texte oder visuelle Elemente sind nicht zugelassen, um Ablenkungen während der Fahrt möglichst gering zu halten. Zudem dürfen solche Apps eine Audioverbindung nur dann aktiv halten, wenn die Sprachfunktionen tatsächlich genutzt werden. Eine dauerhaft geöffnete Audio-Sitzung ohne aktiven Sprachdialog ist nicht vorgesehen.

Entsprechend einfach ist die CarPlay-Umsetzung von ChatGPT konzipiert. Während der Benutzung wird lediglich ein großes App-Symbol angezeigt, ergänzt durch den Hinweis, ob die KI gerade zuhört oder spricht. Nutzer haben ansonsten lediglich die Möglichkeit, die laufende Konversation zu beenden oder stummzuschalten.

Weitere KI-Assistenten dürften folgen

ChatGPT macht hier nur den Anfang. Es ist davon auszugehen, dass sich bald auch andere KI-Assistenten über CarPlay verwenden lassen. Der Zeitpunkt der Einführung hängt lediglich davon ab, wann deren Entwickler ihre Apps an die neuen Richtlinien angepasst haben.

Danke Robert
01. Apr. 2026 um 09:01 Uhr von chris Fehler gefunden?


    29 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das ist bereits seit mind. 4 Monaten in Carplay verfügbar.

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  • Bei mit leider nichts. IOS 26.4 und neueste ChatGPT Version.

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  • Meerschweinchen

    Endlich kann ich mich während der Fahrt zur Arbeit mit jemandem unterhalten :D

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  • Vllt habe ich es ja überlesen, aber ich musste mein iPhone einmal neu starten, dann ist die App (nicht dass Widget) in CarPlay aufgetaucht.

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  • Jetzt fühle ich mich echt in Versuchung geführt, Claude Code auszuprobieren, nur um mir eine Knight Rider iOS App zu bauen, bei der eine auf K.I.T.T. personalisierte Instanz von Perplexity bei mir als CarPlay mitfährt. (Mit der Limitierung der visuellen Elemente während der Fahrt wird’s allerdings nur halb so spassig..)

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  • Die App muss aber per Hand geöffnet werden oder gibt es da eine andere Lösung?
    Siri Kurzbefehl müsste ja gehen.

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  • Ist wirklich nur eine Ergänzung zu Siri, weil man den Wecker nicht über ChatGPT stellen kann.

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  • Gebt mir doch bitte mal ein Beispiel, wofür ihr ChatGPT in Carplay nutzt?
    Mir fehlt da grade die Vorstellungskraft?

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