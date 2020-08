Monatliches Laufziel: RunnerGoal führt Achievements ein

Mit RunnerGoal haben wir euch vor knapp einem Monat eine neue Motivations-App für Jogger vorgestellt, die euch dabei hilft das monatliche Kilometerziel zu erreichen und währenddessen nicht aus dem Blick zu verlieren.

Die 1,09 Euro teure Anwendung forderte euch dafür zur Eingabe eines Kilometerziels auf und liest anschließend die in der Health-App gesicherten Lauf-Runden aus, um zu bewerten wie weit ihr davon noch entfernt seid.

In einer Listenansicht präsentiert RunnerGoal alle absolvierten Läufe (inklusive Strecke, der Kilometer- und der Gesamtzeit) und bietet zu allen Einzelläufen Detail-Ansichten an, die uns mit der Kurzzusammenfassung von Zeit, Herzschlag und Co. an die Darstellung der App Store-Perle HealthFit erinnert.

Mit seinem heutigen Update auf Version 1.0.3 hat RunnerGoal nun eigene Achievements eingeführt, die euch mit virtuellen Auszeichnungen für das Erreichen des selbstgesetzten Ziels belohnen und so auch all jene Läufer mit einer Portion Gamification anspornen, die die Ringe der Aktivität-App für gewöhnlich links liegen lassen.

Ebenfalls neu: Die iCloud-Sicherung des aktuellen und der vergangenen Monatsziele.

Viele gute Apps für Gelegenheitsläufer

Inzwischen gehört RunnerGoal neben Tempo, HealthFit und Training Today zu unseren auch selbst genutzten App-Empfehlungen für Läufer. Nach wie vor gilt: wer auf der Suche nach einer schlichten „so weit bist du noch von deinem Monatsziel entfernt“-App sein sollte, der kann den Euro ruhig investieren.