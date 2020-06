Laufen oder nicht: „Training Today“ gibt Rat

Bei dem Hinweis auf Training Today, eine Apple Watch-Anwendung die euch dabei helfen kann die täglich wiederkehrende Frage zu beantworten, ob bereits wieder trainiert werden sollte oder noch nicht, handelt es sich um einen Leser-Tipp den wir gerne an euch durchreichen möchten.

ifun.de-Leser René hat uns auf den komplett kostenfreien 4MB-Download aufmerksam gemacht (Danke!) und bewertet die Funktionalität des Sportler-Kompagnons vorsichtig positiv:

[…] Die App möchte anhand von HRV-Daten [Herzfrequenzvariabilität] und Algorithmen Empfehlungen abgeben wie intensiv das nächste Training sein darf. Die Idee ist nicht schlecht, so was fehlt der Watch von Haus aus ja. Momentan teste ich das ganze selber noch, aber zumindest mit den historischen Daten wurden recht akkurate Empfehlungen gegeben.

Die App ist nur auf der Watch funktional und bietet ein simples Bewertungssystem von 0,0 bis 10,0 und ist wie gesagt kostenlos. Vielleicht was für eure Leser, da ich erst letztens in den Kommentaren gelesen hatte das viele eine Empfehlung der Watch vermissen wie man sein Training gestalten sollte, wenn man am Vortrag ein hartes Training hatte und das hier geht zumindest in die Richtung.