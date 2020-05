HealthFit 6: Workout-App mit großem Update

HealthFit ist eine iPhone-App, die allen joggenden Apple Watch-Anwendern empfohlen werden kann. Jetzt ist der Geheimtipp in Version 6.0 erscheinen und bringt neben einem aufgehübschten Interface erweiterte Statistiken der Fitnessdaten und mehrere neue Diagramme mit.

Zum Einmalpreis von 4,49 Euro erhältlich, listet HealthFit nach dem Aufruf alle in Apples Health-App gesicherten Trainingseinheiten und exportiert diese auf Wunsch in das offene FIT-Format, das von Fitness-Plattformen wie Strava, TrainingPeaks, Runalyze, Komoot und unterstützt wird.

Darüber hinaus bietet sich die App auch als schlichter Betrachter der eigenen Workout-Daten an, kann .gpx, .tcx und .fit-Daten auch importieren und bietet zahlreiche Diagramm-Auswertungen der ermittelten Körper- und Bewegungsdaten an.

HealthFit exportiert alle verfügbaren Trainingsdaten, darunter auch Längen und automatische Sets aufgezeichneter Beckenschwimmen-Runden, Segmente (Runden, Splits), Puls, GPS-Routen, Schwimmkadenz und Trittfrequenz (Schritte pro Minute).

Neu in HealthFit 6.0

ein Diagramm, das Aktivitäten in den letzten 12 Monaten nach Aktivitätstypen aufgeschlüsselt zeigt

ein Jahresvergleichsdiagramm, das den Umfang des Trainings in den letzten Jahren vergleicht

ein Tortendiagramm, das die relative Nutzung jeder Aktivität zeigt, aufgeschlüsselt nach Trainingszeit oder nach verbrannter Energie

die Benutzeroberfläche wurde so aufpoliert, dass sie genau wie eine native Apple-Anwendung aussieht

HealthFit ist nicht ganz so schick wie Tempo, verzichtet dafür aber auf Abo-Kosten, spricht deutsch und kann Trainingseinheiten in einen HealthFit-Ordner auf iCloud Drive, Microsoft OneDrive, Google Drive oder in Dropbox exportieren.

Uns gefällt besonders die Listenansicht der letzten Läufe, die HealthFit direkt nach dem Start untereinander anzeigt und so den schnellen Blick auf Trainingsfortschritte und zuletzt gelaufene Runden zulässt.