Mit neuen Funktionen: Lego-App Brickit, DEVONthink und Apples Developer-App

‎DEVONthink To Go 3

Der iPhone-Kompagnon zur beliebten Dokumentenverwaltung für den Mac hat in Version 3.5 seinen Texteditor ersetzt. Der neue Plain-Text-Editor versteht sich auf Markdown und formatierte Textformate wie RTF, kann mit Bildern, Tabellen und Zeichnungen umgehen und ermöglicht jetzt auch die schnelle Texteingabe per Scan-to-Text.

Insert

You are going to send email to