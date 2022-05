Mit Lautsprecher-Erlaubnis: Sprachaufzeichnungen mit der Apple Watch

Sprachmemos verfügt zudem über eine Komplikation und lässt sich so direkt in das aktive Zifferblatt integrieren. Hier sind neue Sprachaufnahmen dann mit nur zwei Display-Berührungen möglich.

Anders als bei den für Siri bestimmten Sprachkommandos, gibt es bei der Sprachmemos-Applikation nämlich keine Rückmeldungen. Zudem will die Diktat-App auch nichts verstehen oder Meta-Informationen wie Zeiten und Orte aus euren Sätzen extrahieren. Sprachmemos hört auch auf der Apple Watch einfach nur zu, kommt euch nicht in die Quere und sorgt mit dem automatischen iCloud-Abgleich dafür, dass die eingesprochenen Sprachnachrichten schnell auf iPhone und Mac landen.

