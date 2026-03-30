Mit iOS 26.4: Apple aktualisiert lokale KI-Modelle

Mit den Systemupdates auf iOS 26.4, iPadOS 26.4 und macOS 26.4 in der vergangenen Woche hat Apple nicht nur die Fähigkeiten seiner lokalen KI-Modelle angepasst, sondern auch neue Funktionen für Entwickler eingeführt. Die sogenannten Foundation Models, die als Basis für Apple Intelligence dienen, erhalten damit sowohl funktionale Verbesserungen als auch erweiterte Analyse- und Entwicklungswerkzeuge.

Verbesserte Modelle, weniger restriktive Filter

Im Mittelpunkt der Aktualisierung steht ein überarbeitetes Sprachmodell, das Anweisungen zuverlässiger interpretiert und Werkzeuge gezielter einbindet. Apple weist darauf hin, dass sich das Verhalten der Modelle mit dem Update verändert. Entwickler sollen ihre Anwendungen daher überprüfen und Eingaben gegebenenfalls anpassen.

Eine zentrale Änderung betrifft die sogenannten „Leitplanken“, also die internen Regeln zur Inhaltskontrolle. Diese wurden so angepasst, dass unproblematische Inhalte seltener blockiert werden. Gleichzeitig bleibt die grundsätzliche Kontrolle bestehen, um unerwünschte Ausgaben zu vermeiden. Für Anwendungen bedeutet dies, dass Antworten differenzierter ausfallen können, ohne dass Sicherheitsmechanismen vollständig gelockert werden.

Neue Werkzeuge zur Analyse von Token und Kontext

Zusätzlich stellt Apple neue Funktionen bereit, mit denen sich die Nutzung der Modelle genauer analysieren lässt. Entwickler können nun ermitteln, wie viele Tokens eine Eingabe, eine Anweisung oder ein gesamter Dialog verbraucht. Tokens sind die kleinsten Verarbeitungseinheiten eines KI-Sprachmodells und bestimmen maßgeblich, wie viel Kontext verarbeitet werden kann.

Über eine neue Eigenschaft lässt sich zudem die maximale Kontextgröße eines Modells abrufen. Damit wird sichtbar, wie umfangreich Eingaben und Konversationen sein dürfen, bevor Inhalte gekürzt werden müssen. Ergänzend dazu stellt Apple ein Python-SDK bereit, mit dem sich die Modelle direkt auf dem Gerät ansprechen lassen. Dies erleichtert die Integration in Entwicklungsumgebungen außerhalb klassischer Apple-Anwendungen und erweitert die Einsatzmöglichkeiten für lokale KI-Funktionen.

Für Entwickler ergibt sich daraus ein klareres Bild über die Arbeitsweise der Modelle. Gleichzeitig steigt der Aufwand, Anwendungen kontinuierlich an neue Modellversionen anzupassen, da sich deren Verhalten mit Systemupdates verändern kann.

Wer mit den Foundation Models interagieren möchte, kann dies mit Hilfe von iPhone-Applikationen wie Lokally AI oder Russet tun.