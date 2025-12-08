Russet erweitert Offline-KI um Spiele, Gesundheitsdaten und mehr

Die Offline-KI-App Russet, die auf Apple Intelligence direkt auf iPhone, iPad und Mac setzt, hat seit ihrer ersten Vorstellung auf ifun.de vor rund einem Monat mehrere neue Funktionen erhalten. Wichtig dabei: Die Anwendung bleibt ihrem Grundprinzip treu, alle Inhalte ausschließlich lokal auf dem Gerät zu verarbeiten.

Weder Texte noch persönliche Daten werden an externe Server übertragen. Die neuen Funktionen betreffen vor allem interaktive Nutzung, Personalisierung und eine engere Verzahnung mit Systemdiensten.

Neue Modi, Vorlagen und intelligente Gespräche

Mit dem neuen Spielmodus zieht erstmals ein textbasiertes Abenteuer in Russet ein. Nutzer können gemeinsam mit der KI interaktive Geschichten entwickeln. Ergänzt wird dies durch den neuen Debattenmodus im Bereich Flow. Dieser stellt zu einem Thema mehrere begründete Sichtweisen gegenüber, um unterschiedliche Perspektiven transparent zu machen. Gleichzeitig wurde die maximale Eingabelänge auf 5.500 Zeichen erhöht.

Ebenfalls neu sind sogenannte Chat-Vorlagen. Dabei handelt es sich um vorgefertigte Gesprächsstarts, die etwa Tagesübersichten erzeugen oder die wichtigsten Termine der Woche zusammenstellen. Diese Hilfen den Einstieg in strukturierte Abfragen erleichtern. Zudem lassen sich Antwortstile wie neutral, humorvoll oder sachlich auswählen. Damit kann der Ton der KI gezielt beeinflusst werden.

Agent, Gesundheit und tiefere Systemintegration

Der neue „Agent“-Modus erweitert Russet über reine Textantworten hinaus. Die App kann nun auf Wunsch auf Kalender und Kontakte zugreifen und Aufgaben koordinieren. Zusätzlich lassen sich auch Gesundheitsdaten aus der Health-App einbinden. Dazu zählen unter anderem Herzfrequenz, Schritte, Schlaf und Trainingsdaten. Der Zugriff erfolgt nur nach ausdrücklicher Freigabe und bleibt auf dem Gerät.

Mit der Integration von Siri-Kurzbefehlen und Widgets wird der Schnellzugriff aus dem Alltag heraus möglich. Gespräche lassen sich zudem besser fortsetzen, da automatisch sogenannte Kontrollpunkte erzeugt werden. Diese fassen ältere Inhalte zusammen, damit auch längere Unterhaltungen weitergeführt werden können.

Parallel wurde die Oberfläche überarbeitet und an das neue Design von iOS, iPadOS und macOS 26 angepasst. Hinzu kommen erweiterte Sicherheitsfunktionen wie eine biometrische Sperre für einzelne Gespräche sowie Text zu Sprache für Ausgaben der KI. Auch die Sprachunterstützung wurde deutlich ausgebaut und umfasst nun unter anderem Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und weitere europäische Sprachen.

Russet ist eine kostenlose Applikation, die die von Apple Intelligence auf dem Gerät bereitgestellten KI-Modelle nutzt, um eine Art ChatGPT-Lite zur Verfügung zu stellen. Ein ganz nettes Projekt, nicht nur um die Grenzen von Apple Intelligence zu erkunden.