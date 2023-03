Dafür reicht ein kostenloser Hörtest über die Mimi-App bereits aus . Ist dieser in der Health-App gesichert lässt sich in den Einstellungen der AirPods im Bereich Einstellungen > Bedienungshilfen > Audio/Visuell > Kopfhörer-Anpassungen für eine eigene Audiokonfiguration verwenden.

Auf dem iPhone können Nutzer, die über Apples AirPods Pro verfügen, die so genannte Konversationsverstärkung aktivieren und die ANC-Ohrhörer damit zum deutlicheren Hören das Gegenübers in lauten Umgebung nutzen.

Wichtigstes Präventionsfeature: Die so genannte Geräusche-App der Apple Watch . Diese misst auch im Systemhintergrund die aktuelle Lautstärkebelastung und warnt bei zu langen Aufenthalten in zu lauten Umgebung.

Ein Aktionstag, den wir zum Anlass nehmen wollen, auf die inzwischen an zahlreichen Stellen in iPhone und Apple Watch verfügbaren Helfer hinzuweisen, die sich um das Wohl des eigenen Gehörs kümmern.

AirPods per Audiogramm anpassen Zum Tag des Hörens: Live Mithören, Konversationsverstärkung & Co.

