Mit iOS 18.4: Großes Siri-Update wohl erst im Frühjahr 2025

Dass Apples Sprachassistenz Siri das große Funktionsupdate erst mal nur in den Vereinigten Staaten erhalten wird, kündigte Apple bereits zur initialen Vorstellung von iOS 18 an – ein aktueller Bericht sieht den wahrscheinlichen Termin für die US-Einführung der neuen Funktionen allerdings nicht in diesem Herbst, sondern erst im Frühjahr 2025.

So meldet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg, dass Apple die neuen Siri-Funktionen nicht mit der Bereitstellung von iOS 18, sondern erst mit einer der späteren System-Aktualisierungen ausrollen wird. Die neuen Siri-Funktionen werden als Bestandteil von Apple Intelligence vermarktet und sollen die Sprachassistenz auf ein neues Niveau heben.

Neue Siri-Funktionen erst mit iOS 18.4

Zum ersten Mal werde Siri eine präzise Steuerung von Aktionen innerhalb der vorinstallierten Standard-Applikationen ermöglichen. Nutzer könnten Siri beispielsweise damit beauftragen, ein Foto zu bearbeiten und dieses anschließend an einen Kontakt zu senden. Zudem soll Siri nach dem Update in der Lage sein, Bildschirminhalte auszuwerten und kontextbasierte Aufgaben zu erfüllen.

Nun will man bei Bloomberg in Erfahrung gebracht haben, dass die geplanten Verbesserungen nicht rechtzeitig zur Markteinführung von Apple Intelligence im Herbst verfügbar sein werden. Stattdessen sollen die neuen Siri-Funktionen im Januar in die Betatestphase für Entwickler gehen und voraussichtlich erst im Frühjahr 2025 öffentlich verfügbar sein. Das Siri-Upgrade werde demnach als Teil der iOS-Aktualisierung auf Version 18.4 erwartet, die sich bereits in der Entwicklung befinde.

Immerhin: Das neue Siri-Design und der Zugriff auf ChatGPT sollen jedoch schon früher zur Verfügung gestellt werden.

Europa muss ohnehin warten

Wann genau Apple Intelligence und die neuen Siri Funktionen auch in Deutschland beziehungsweise innerhalb der Europäischen Union eingeführt werden, ist aktuell noch völlig unklar. Apple hatte kürzlich angekündigt, sich wegen regulatorischer Unsicherheiten bis auf weiteres auf den amerikanischen Markt zu konzentrieren, was die Einführung der neuen KI-Funktionen betrifft.

In der Kritik: Apples KI-Verweigerung für Europa

Europäische Wettbewerbshüter hatten Apples Zurückhaltung kritisiert und dem Konzern vorgeworfen, mit seinem Verhalten verärgert und überzogen auf die neuen Vorgaben der europäischen Digitalgesetze zu reagieren.