EU-Kommissarin kritisert Apples KI-Verweigerung für Europa

Die EU-Kommissarin Margrethe Vestager hat Apple dafür kritisiert, die Einführung seiner KI-Funktionen in Europa zu verzögern. Laut Vestager handelt es sich dabei um ein erstaunlich offenes Eingeständnis dessen, dass man den Wettbewerb in Regionen, in denen man ohnehin eine marktbeherrschende Stellung besitzt, einfach deaktivieren kann.

Die für Wettbewerbsrecht zuständige EU-Kommissarin hat im Rahmen eines Vortrags im Rahmen der Veranstaltung Forum Europa den permanenten Konflikt mit Apple angesprochen und ist in diesem Rahmen auch auf die vergangenen Freitag veröffentlichte KI-Ankündigung von Apple eingegangen. Apple hat verlauten lassen, dass die für iOS 18 angekündigten KI-Funktionen zunächst nicht für Nutzer in den Mitgliedsländern der Europäischen Union zur Verfügung stehen.

…they say that they will not do that because of the obligations that they have in Europe. And the obligations that they have in Europe, it is to be open for competition. That is sort of the short version of the DMA. And I find that very interesting that they say, we will now deploy AI where we're not obliged to enable competition. I think that is the most sort of stunning open declaration that they know 100% that this is another way of disabling competition, where they have a stronghold already.