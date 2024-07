Ente Auth: Freie Zwei-Faktor-App für alle Plattformen

Nach dem kürzlich bekanntgewordenen Datenleck bei Authy suchen derzeit wahrscheinlich mehrere Anwenderinnen und Anwender nach einer neuen Zwei-Faktor-Applikation, die zum Anzeigen und Verwalten temporärer Zugangscodes genutzt werden kann. Ein Kandidat, den ihr euch genauer anschauen solltet: Ente Auth.

Ente Auth ist eine neue Open-Source-Applikation zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, die nicht nur komplett kostenfrei erhältlich ist, sondern auch Ende-zu-Ende verschlüsselte Backups anbietet und sich als plattformübergreifende Synchronisationslösung bewirbt, die nicht nur auf iPhone, iPad und Mac läuft, sondern auch unter Windows und Android.

Cloudbasiert oder komplett offline

Der Authentifikator bietet cloudbasierte Backups, die durchgängig verschlüsselt sind und es Anwendern so ermöglichen, ihre Sicherheitscodes sicher in der Cloud zu speichern, ohne das Risiko eines Datenverlusts bei Gerätewechsel oder Verlust einzugehen. Ente gibt an, dass die eingesetzte Verschlüsselungstechnologie extern geprüft wurde, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Für Nutzer, die ihre Daten nicht in der Cloud speichern möchten, bietet Ente Auth auch einen Offline-Modus. Dieser erlaubt es, die App ohne Backups und ohne ein Konto zu verwenden.

Auch für Android, Windows und Linux

Das wohl wichtigste Merkmal von Ente Auth ist die plattformübergreifende Synchronisation. Die App ist für mobile Endgeräte, Desktop und Web verfügbar, wodurch Nutzer ihre Sicherheitscodes auf all ihren Geräten synchronisieren können – Linux inklusive.

Zusätzlich bietet die App einige praktische Funktionen, wie die Möglichkeit, Sicherheitscodes durch Icons leicht zu identifizieren und Favoriten zum schnellen Zugriff zu setzen.

Ente bietet die Auth-App kostenlos an, nutzt diese aber, um die Werbetrommel für das restliche Cloud-Angebot zu rühren. So bietet Ente einen voll verschlüsselten Cloud-Speicher für Fotos an, der in unterschiedlichen Größen zur Verfügung steht und zwischen 3 Euro (für 50 Gigabyte) und 20 Euro (für 2 Terabyte) monatlich kostet.