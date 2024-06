Neue Siri-Funktionen in iOS 18: Entwickler müssen mitmachen

Im Rahmen der diesjährigen WWDC-Entwicklerkonferenz hat Apple neue Möglichkeiten vorgestellt, wie Entwickler ihre Apps besser mit der Sprachassistenz Siri verbinden können. Im Fokus stand dabei zwar vor allem die Einführung von Apple Intelligence, doch Apple wird auch die Handlungsmöglichkeiten der regulären Siri-Funktion erweitern.

Konkret soll Siri besser dafür eingesetzt werden können, bestimmte Funktionen in Drittanbieter-Applikationen auszuführen. Grundsätzlich versteht sich Siri bereits seit iOS 10 darauf, bestimmte Funktionen installierter Apps aufzurufen. Entwickler können hier auf die sogenannte SiriKit-Funktion zugreifen, diese ist jedoch auf 10 Funktionsbereiche beschränkt, wie etwa das Senden von Nachrichten, das Durchführen von Zahlungen, den Aufbau von VOIP-Gesprächen und das Abspielen von Medien.

100 neue Siri-Aktionen in iOS 18

Mit iOS 18 wird Apple im Herbst eine Reihe neuer Schnittstellen einführen, die Siri um 100 neue Aktionen erweitern werden, die dann per Sprachbefehl gestartet oder initiiert werden können.

Die 100 Aktionen sind auf 12 Handlungsbereiche verteilt: Bücher, Browser, Dokumentenbetrachtung, Datei-Management, Kameras, Journal, Mail, Präsentationen, Fotos, Tabellenkalkulation, Whiteboard und Textverarbeitung.

Ein Beispiel: Unter iOS 18 können Anwender Siri darum bitten, einen bestimmten Filter in einer Kamera-App zu aktivieren – ganz natürlich im Plauderton. Der Einsatz von Foto-Filtern ist eine der Aktionen, die im Handlungsbereich Kameras zur Verfügung steht und fortan von Siri unterstützt wird.

Entwickler müssen mitmachen

Allerdings mit einem großen Haken: Entwickler müssen ihre Anwendungen entsprechend vorbereiten. Nur wenn App-Entwickler geprüft haben, welche der 100 neuen Siri-Kunststücke auch in der eigenen App verfügbar sind und die entsprechende Aktion für Siri greifbar gemacht haben, läuft auch die Sprachsteuerung. Sichtbar ist dies von außen erst mal nicht, muss also ausprobiert werden und dürfte damit auch für viele Situationen sorgen, in denen Siri erst mal nicht wie erhofft reagiert.

Anders formuliert: die neuen Siri-Funktionen für Drittanbieter-Apps werden, wenn überhaupt, erst mit der Zeit Einzug halten und nicht gleich zur Freigabe von iOS 18 flächendeckend zur Verfügung stehen.