Microsoft: Xbox Cloud Gaming kommt Anfang 2021 auf iOS-Geräte

Nachdem Microsoft bereits im Oktober versprochen hat, ein auf dem Xbox Game Pass basierendes Cloud-Gaming-Angebot auch für iOS-Geräte anzubieten, sind jetzt die ersten Details diesbezüglich verfügbar. Microsoft will den Xbox Game Pass Ultimate vom Frühjahr 2021 an auch für iOS-Geräte und Windows-PCs anbieten.

Auf Windows-Rechnern wird das Angebot über die Xbox-App und im Webbrowser zur Verfügung stehen, unter iOS lässt sich der Dienst dann ausschließlich über den Webbrowser nutzen. Microsoft ist zu dieser Einschränkung gezwungen, weil Apple keine Apps mit dem gewünschten und für ein entsprechendes Nutzererlebnis auch benötigten Funktionsumfang erlaubt.

Die erweiterten Cloud-Gaming-Funktionen sollen zunächst als Beta-Version bereitgestellt und konstant verbessert werden. Microsoft hat ein einheitlich gutes Nutzererlebnis vor Augen, wobei es unerheblich sei, ob man nun Minecraft Dungeons auf dem Touchscreen des iPhone spiele oder sich die Mittagspause mit Destiny 2: Beyond Light auf einem Surface Pro vertreibe.

Der Xbox Game Pass hat sich laut Microsoft zu einem großartigen Erfolg entwickelt. In Folge des Verkaufsstarts der Konsolen Xbox Series X und Series S habe sich die Zahl der monatlichen Nutzer im November verdoppelt. Insgesamt seien in dieser Zeit mehr als 3.800 verschiedene Titel gespielt worden. Der Verkauf der neuen Xbox-Modelle habe besonders in Deutschland, Frankreich und Großbritannien eingeschlagen, hier seien die Lagerbestände innerhalb nur weniger Stunden ausverkauft gewesen.

GeForce Now für iOS verfügbar, Google Stadia angekündigt

Das Angebot von Cloud-Gaming-Zugängen in Form von modernen Browser-Anwendungen hat sich mittlerweile als eine komfortable Lösung zur Umgehung der App-Store-Beschränkungen etabliert. Nvidia bietet hier bereits sein GeForce Now als Beta-Version an und will auf diesem Weg auch den populären Titel „Fortnite“ zurück aufs iPhone bringen. Die Konkurrenz von Google Stadia hat die zeitnahe Veröffentlichung einer iOS-Version in Aussicht gestellt.