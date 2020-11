Google Stadia soll zeitnah für iOS-Geräte verfügbar sein

Mit Google Stadia kündigt der nächste Cloud-Gaming-Dienst seine Verfügbarkeit auf iOS-Geräten an. Mit knappen Worten lässt das Stadia-Team verlauten, dass man in Kürze mit öffentlichen Beta-Tests beginnen will.

Google Stadia ist in dieser Woche offiziell an den Start gegangen. Interessenten haben die Möglichkeit, das Spiele-Abo einen Monat lang kostenlos zu testen, anschließend werden für Stadia Pro Monatsgebühren in Höhe von 9,99 Euro fällig. Derzeit ist das Spielen über Stadia nur auf den bislang kompatiblen Laptops, Computern, Smartphones und Tablets möglich, die Liste dieser Geräte soll aber fortlaufend erweitert werden.

Für iOS muss Google wie bereits NVIDIA mit GeForce Now auf eine Web-Anwendung als Alternative ausweichen. Apples Richtlinien verhindern das Angebot des Spieledienstes in Form einer iOS-App. Im App Store ist zwar eine Stadia-App erhältlich, damit lässt sich das Angebot allerdings nur auf mit Stadia kompatiblen Geräten verwalten und einrichten, nicht jedoch zum Spielen nutzen.

Google Stadia bietet eine stetig wachsende Auswahl von namhaften Spielen, die sich mit dem Pro-Abo unbeschränkt nutzen lassen. Mit dabei ist auch das in Kürze erhältliche Cyberpunk 2077. Ergänzend sind zusätzliche Premium-Titel im Rahmen des Abos mit Preisnachlass zum Kauf erhältlich.

Auch Amazon und Microsoft wollen nachziehen

Ähnlich wie NVIDIA und Google haben auch Amazon und Microsoft bereits zugesagt, die hauseigenen Spieledienste als Web-Anwendung für iOS-Geräte bereitzustellen. Amazon Luna will zum Monatspreis von 5,99 Dollar Zugriff auf eine Auswahl von rund 100 Onlinespielen bieten, darunter bekannte Titel wie Resident Evil 7, Control, Tacoma, Rez Infinite, Metro Exodus, The Sexy Brutale oder Overcooked 2. Optional sollen zudem spezielle „Game-Channels“ verfügbar sein, hier wird laut Amazon Ubisoft als einer der ersten Partner Titel wie Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla und Immortals Fenyx Rising bereitstellen. Auch Microsoft arbeitet an einer Safari-Version seines Spieleangebots Xbox Game Pass, der Startschuss soll hier im kommenden Jahr fallen.