Spielestreaming GeForce Now startet Beta-Version für iOS-Geräte

Früher als gedacht lässt sich das Cloud-Gaming-Angebot GeForce Now auch auf dem iPhone verwenden. Zu Monatsbeginn konnten wir berichten, dass NVIDIA bis Weihnachten eine für Safari optimierte Mobilversion seines Spiele-Streaming-Dienstes an den Start bringen will. Jetzt steht eine erste Beta-Version von GeForce Now für iOS für alle Interessenten bereit.

Zu Beginn ist allerdings zu erwähnen, dass der von Apple aus dem App Store verbannte Titel „Fortnite“ auf diesem Weg aktuell noch nicht zur Verfügung steht. Wer darauf gehofft hat, muss sich noch etwas gedulden. Den GeForce-Entwicklern zufolge arbeitet Epic Games daran, die über GeForce Now verfügbare Fortnite-Version für den Touchscreen zu optimieren. Das Spiel soll im Rahmen des Angebotes aber bald schon auch auf iOS-Geräten zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich lassen sich über GeForce Now angebotene Spiele dann auf dem iPhone oder iPad spielen, wenn sie über eine entsprechende Gamepad-Steuerung verfügen. Titel, die sich nur mit Tastatur oder Maus steuern lassen, werden in der Safari-Version nicht angeboten. Die Web-App lässt sich ganz wie eine reguläre App über ein Symbol auf dem Home-Bildschirm starten.

Systemseitig setzt die Safari-Version von GeForce Now mindestens ein iPhone oder iPad mit iOS 14.2 bzw. iPadOS 14.2 voraus. Die Apple-Geräte lassen sich auch im Zusammenspiel mit verschiedenen Controllern nutzen, so werden beispielsweise die Controller-Typen Sony Dualshock für die PlayStation 4, Microsoft Xbox One Wireless, Microsoft Xbox One Elite Series 2, SteelSeries Nimbus, Rotor Riot, Gamevice und der Razer Kishi unterstützt, bei Letzterem sind NVIDIA zufolge aber nur die Android-Modelle kompatibel.

Am iPad lassen sich externe Eingabegeräte wie Maus oder Tastatur nur zum Navigieren in den Spiele-Menüs oder zum Eingeben von Login-Daten, nicht aber zum Spielen verwenden.

GeForce Now setzt für das Streamen von Spielen eine Internetanbindung mit 15Mbps für 720p/60fps und 25Mbps für 1080p/60fps voraus. Für die Nutzung berechnet NVIDIA monatlich 5,49 Euro, eine Gratismitgliedschaft bietet eingeschränkte Funktionen und eine maximale Sessiondauer von einer Stunde. Die neue Beta-Version für iOS lässt sich über diesen Einstiegslink testen.