„Edison Vintage Glühbirne“: Neue HomeKit-Lampen von Meross

Meross bietet jetzt auch Retro-Filament-Lampen mit HomeKit-Einbindung an. Die „Edison Vintage Glühbirnen“ des Zubehöranbieters sind brandneu erhältlich. Der Einführungspreis für das Doppelpack liegt momentan bei 31,44 Euro – achtet darauf, den 15-Prozent-Gutschein zu aktivieren.

Die Edison-Lampen von Meross sind mit einer E27-Fassung ausgestattet und lassen sich direkt mit HomeKit verbinden, alternativ ist auch die Verwendung mit Amazon Alexa oder Google Assistant möglich. Bei HomeKit-Anbindung kann man die Lampen beispielsweise mit Apples Home-App oder Siri steuern.

Laut Herstellerangaben umfasst das Lichtspektrum der Lampen 2.700 Kelvin, was in etwa dem warmen Weiß herkömmlicher Glühlampen entspricht. Die Leuchtkraft vergleicht Meross it einer 60-Watt-Glühbirne, der Stromverbrauch liegt dank LED-Technik dabei nur bei 6 Watt bzw. weniger als 0,5 Watt im Standby.