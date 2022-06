So hält Apple an der verpflichtenden Umsatzbeteiligung für Entwickler fest und reduziert diese lediglich um 4 Prozentpunkte von 30% auf 26%. Darüber hinaus verlieren Entwickler die die alternativen Bezahlmethoden implementieren die Möglichkeit von der Familienfreigabe zu profitieren und müssen sich im Konfliktfall selbst um Rückerstattungen und Abo-Abrechnungen kümmern.

Apple ist dieser Aufforderung nun nachgekommen , knüpft die gesetzeskonforme Lösung jedoch an so umständliche Voraussetzungen und Modalitäten , dass eine Integration alternativer Bezahlmethoden zwar auf dem Papier vorhanden ist, allerdings keine realistische Alternative zum bisherigen System bietet.

Statt diese ausschließlich über das hauseigene In-App-Bezahlsystem abzurechnen, sollte Apple den im App Store aktiven Entwicklern die Möglichkeit einräumen, auch alternative Bezahlverfahren zu implementieren. Damit wollte der koreanische Gesetzgeber sicherstellen, dass In-App-Inhalte auch mit PayPal, per Überweisungen, per Kreditkarte oder über lokale Zahldienstleister abgewickelt werden können.

Umsatzbeteiligung wird beibehalten Maximal unattraktiv: Apple-Ausnahme für Korea erlaubt In-App-Käufe per Paypal und Co.

