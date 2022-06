Meross Aroma Diffuser: Jetzt auch in einer HomeKit-Version

Solltet ihr euch grundsätzlich zu den Freunden von Raumdüften zählen, dann dürfen wir euch die gut sortierten Duftöle von Primavera empfehlen. Irgendwann man im Reformhaus entdeckt, punktet der Bio-Anbieter mit einer Auswahl angenehm natürlicher Düfte, die sich sowohl in Ultraschall-Zerstäubern als auch in klassischen Teelicht-Verdampfern einsetzen lassen und gerade im Bereich von Zitrusfrüchten und Holzsorten schon mehrfach unseren Geschmack getroffen haben.

Hier punktet das Meross-Gerät mit einer direkten Integration in Apples iPhone-Betriebssystem und einer eigenen App. Neben der Duftabgabe, die von einem 400 Milliliter fassenden Wassertank gespeist wird, besitzt der Zerstäubern von Meross ein integriertes Stimmungslicht, dessen Farbe sich an den eigenen Geschmack anpassen lässt.

Insert

You are going to send email to