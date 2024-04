Maqnify Erlebnisguide: Audio-Infos zu Autobahn-Sehenswürdigkeiten

Nachdem die Autobahn-Info-App Signseeing demnächst vom Netz geht, stellt sich die Frage nach Alternativen. Wir haben in der vergangenen Woche das Angebot von Trimply vorgestellt, hier handelt es sich jedoch eher um einen Ausflugsführer, der interessante Orte in der näheren Umgebung vorstellt. Die grundlegende Idee von Signseeing findet sich im Maqnify Erlebnisguide wieder.

Die Maqnify-App will Autofahrten zu einer Entdeckungsreise machen und wird von ihren Machern als touristisches Live-Hörbuch für unterwegs beworben. Allem voran steht bei diesem Gedanken die bereits von Signseeing bekannte Möglichkeit, beim Fahrtantritt einen Live-Modus zu aktivieren und bei Autobahnfahrten automatisch im Hörbuch-Stil Infos und Geschichten rund um die braunen Informationsschilder am Straßenrand zu erhalten.

Obendrauf bietet der Maqnify Erlebnisguide aber auch die Möglichkeit, unabhängig von den Hinweisschildern entlang der Autobahn nach interessanten Punkten und Sehenswürdigkeiten in der Nähe zu suchen. In der Anwendung finden sich neben mehr als 3.750 Infotafeln entlang von knapp 15.000 Autobahnkilometern in Deutschland und Österreich auch noch rund 2.000 Point-of-Interest-Einträge versammelt, bei denen es sich neben kleinen und großen Städten um Sehenswürdigkeiten wie barocke Schlösser, mittelalterliche Burgruine, Naturparks und Weinregionen handelt. Die Macher der App wollen zunehmend auch aktuelle Veranstaltungsinfos integrieren. Für die Routenführung zu den einzelnen Zielen können deren Koordinaten direkt an die vom Nutzer bevorzugte Navigations-App übergeben werden.

Für Deutschland und Österreich

Die Maqinify-App bietet auch die Möglichkeit, die Audiodateien vorab im WLAN zu laden, um eine Offline-Nutzung zu ermöglichen und zudem mobiles Datenvolumen zu sparen. Hier hat man die Möglichkeit, die Downloads auf einzelne Bundesländer zu reduzieren oder gleich den Datenbestand für Deutschland und Österreich komplett zu laden. Für alles zusammen wird dann allerdings rund ein Gigabyte Speicherplatz benötigt.

Die Anzahl der verfügbaren Inhalte unterscheidet sich stark von der jeweiligen Region. Dies dürfte darauf gründen, dass die Entwickler auf Kooperationen mit den jeweiligen Touristenverbänden setzen und selbst in Süddeutschland verortet sind, wo sich dann auch der größte Teil der abrufbaren Infos findet.