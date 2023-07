App-Tipp: Signseeing erklärt die braunen Schilder an der Autobahn

Den Entwicklern zufolge sind die Standorte der Schilder in der App hinterlegt. Sobald man die Live-Karte und die automatische Audiofunktion in der App aktiviert, gleicht die Anwendung im Hintergrund die aktuelle Position ab und lädt die benötigten Audiodateien jeweils kurz bevor man das entsprechende Schild passiert.

Bei Signseeing ist bislang zwar nur ein Teil dieser stattlichen Schilderzahl hinterlegt, die Macher der App wollen das Angebot jedoch fortlaufend erweitern. Dies nimmt allerdings etwas Zeit in Anspruch, da es sich hier nicht um eine schlichte Auflistung in Textform handelt, sondern ihr die Informationen jeweils in Form einer kleinen Audiogeschichte mit Hörspielcharakter präsentiert bekommt. Die unterhaltsamen und manchmal auch lustigen Schilder-Geschichten von Signseeing sind bis zu zwei Minuten lang und werden von professionellen Sprechern gelesen.

Offiziell hören die braunen Schilder auf den Namen „Unterrichtungstafeln“ und auf Wikipedia könnt ihr eine nach Autobahnen und Kilometerangaben sortierte Liste mit all diesen Schildern einsehen. Die Gesamtzahl dieser Hinweistafeln gibt der ADAC mit mehr als 3400 an.

