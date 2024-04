Netflix erhöht die Preise in Deutschland

Netflix hat seine Abo-Preise in Deutschland erneut angehoben. Während die monatlichen Kosten für das Standard-Abo mit Werbung unverändert bei 4,99 Euro bleiben, muss man in den höheren Abo-Stufen jetzt bis zu 2 Euro zusätzlich pro Monat berappen.

Der Preis für Netflix Standard steigt von monatlich 12,99 Euro auf 13,99 Euro und für das Premium-Abo von Netflix muss man jetzt sogar 19,99 Euro pro Monat bezahlen, der Preis lag hier zuvor noch bei 17,99 Euro. Aufs komplette Jahr gesehen schlägt Netflix jetzt mit knapp 240 Euro zu Buche, wenn man die nur in Verbindung mit dem Premium-Abo verfügbare höchste Bildqualität mit 4K Ultra HD und HDR genießen will.

Netflix-Gebühren nach der Preiserhöhung im April 2024

Die neueste Preissteigerung bei Netflix war allerdings schon seit rund einem halben Jahr absehbar. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hat der Videodienst seine Abonnenten in den USA, Kanada und Großbritannien diesbezüglich vor vollendete Tatsachen gestellt. Das Gesetz der Regel hat bereits in den Jahren zuvor gezeigt, dass dergleichen dann mit etwas zeitlichem Versatz auch weltweit Anwendung findet.

Netflix-Abo mit Werbung seit November 2022 verfübar

Die letzte Umstellung der Preisstruktur von Netflix haben wir im November 2022 gesehen. Damals hat Netflix in Deutschland das „Basisabo mit Werbung“ eingeführt, in dessen Rahmen sich der größte Teil der Netflix-Inhalte für günstige 4,99 Euro abrufen lässt. Dieser Einstiegspreis gilt auch nach der nun vorgenommenen Preiserhöhung für die größeren Abo-Stufen von Netflix weiterhin, allerdings darf man sich hier dann nicht an den in verhaltenem Maß vorgenommenen Werbeunterbrechungen stören.

Ob Basis oder Standard, die beiden günstigeren Abo-Stufen von Netflix ermöglichen die Wiedergabe mit maximal 1080p Auflösung und der gleichzeitigen Nutzung auf bis zu zwei Geräten. Die maximal bei Netflix verfügbare Video- und Audioqualität sowie die Möglichkeit zur Familiennutzung mit bis zu vier gleichzeitigen Streams erhält man nur im teuersten Abo-Paket Netflix Premium.