Trimply-App findet Ausflugsziele und lokale Sehenswürdigkeiten

Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, vor allem in eher unbekannten Locations, der kann zwischendurch mal einen prüfenden Blick auf die so genannte Trimply-App werfen, die damit wirbt, bessere Pausenorte aufspüren zu können als lediglich den nächsten Autohof.

Trimply ist darauf ausgelegt, Nutzern sehenswerte Orte in der unmittelbaren Umgebung näherzubringen und berücksichtigt dabei auch Locations entlang der Autobahnen und deren nächste Ausfahrten. Durch die App erhalten Nutzer Vorschläge für Sehenswürdigkeiten direkt an der Autobahnausfahrt beziehungsweise in der Nähe des aktuellen Aufenthaltsortes.

Dabei ist der Einsatz von Trimply weitgehend selbsterklärend: Nutzer müssten die App lediglich über die maximal akzeptable Entfernung und die aktuelle Art der Fortbewegung informieren und bekommen dann Vorschläge angezeigt, die auf Wunsch noch nach Kategorien gefiltert werden können. Wurde eine Auswahl getroffen, lassen sich die Ziel-Koordinaten an Google Maps oder die Apple Karten übergeben.

Bereits 30.000 Ziele im Katalog

Nach Angaben der Verantwortlichen ist Trimply besonders auf spontane Trips ausgerichtet. Interessante Orte können jederzeit als Favorit gesichert werden und tauchen bei den nächsten Einsätzen der App dann ohne zusätzliche Suche direkt in der Liste der anzusteuernden Ziele auf. Aktuell sind 30.000 Sehenswürdigkeiten, Locations und Ausflugsziele im Katalog der App verzeichnet.

Liefert vor allem spontane Tipps

Die App, die von einem überwiegend weiblichen Team in München entwickelt wurde, ist kostenlos im Apple App Store erhältlich. Langfristig soll Trimply durch Werbung gegenfinanziert werden, wobei Restaurants, Hotels und Veranstaltungspartner die Möglichkeit erhalten, gegen Bezahlung Reklame-Einträge in der App zu buchen.

Trimply ist nicht nur für individuelle Nutzer gedacht, sondern auch für Kommunen und regionale Unternehmen, die ihre Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten einem breiteren Publikum zugänglich machen möchten – wir mussten hier etwa an die Apfelroute NRW denken.

Also, wenn das Motorrad am Wochenende mal wieder ausgeführt werden soll, dann könnt ihr euch unterwegs ja vielleicht von Trimply inspirieren lassen, vor welcher Kulisse der Zwischenstopp mit dem alkoholfreiem Hefe durchgeführt werden soll.