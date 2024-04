Gleich wieder weg: Game-Boy-Emulator hatte kurzen Auftritt im App Store

Apples überarbeitete App-Store-Regeln haben unter anderem den Weg für das Angebot von Spiele-Emulatoren für iOS freigemacht. Am Wochenende hat der Entwickler Mattia La Spina die neue Regelung genutzt, um mit der App „iGBA: GBA & GBC Retro Emulator“ einen Game-Boy-Emulator für iPhone und iPad zu veröffentlichen. Interessierte Nutzer mussten allerdings schnell sein, um sich an dem Angebot zu erfreuen. Die App wurde kurz nach ihrer Freigabe wieder aus dem App Store entfernt.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, aus welchen konkreten Gründen Appe das Angebot wieder entfernt hat. Apple hat gegenüber dem Apple-Blog MacRumors lediglich mitgeteilt, dass die App gegen die Richtlinien für Spam und Copyright-Schutz des App Store verstoßen hat. Möglicherweise geht es also nicht um die Funktion der App selbst, sondern vielmehr um die Tatsache, dass es sich „iGBA“ mehr oder weniger um die Kopie einer frühen Version der App GBA4iOS handelt.

Screenshots der kurzzeitig verfügbaren iGBA-App

Kopie des „Game Boy Emulator for iOS“

„GBA4iOS“ (die Abkürzung steht für „Game Boy Emulator for iOS“) musste seinerzeit über Hintertürchen auf dem iPhone installiert werden. Der hinter der App stehende Entwickler Riley Testut hat allerdings bereits angekündigt, dass er mit Delta einen Nachfolger von „GBA4iOS“ veröffentlichen wird, der lediglich auf die Freigabe seiner App-Store-Alternative AltStore durch Apple wartet.

Der Start von AltStore in den Ländern der Europäischen Union steht so wie es aussieht zudem kurz bevor. Die Anwendung befindet sich ebenfalls seit dem Wochenende in der Überprüfung durch Apples App-Store-Team, was der letzten Schritt vor einer Freigabe zum Download ist, sofern Apple hier nichts mehr zu beanstanden hat.

Beitrag von @rileytestut Auf Threads ansehen

Spiele-ROMs müssen vorhanden sein

Die am Wochenende freigegebene und jetzt wieder zurückgezogene App „iGBA: GBA & GBC Retro Emulator“ bot eine einfache Möglichkeit, klassische Game-Boy-Spiele auf dem iPhone der dem iPad zu spielen. Voraussetzung hierfür war, dass man im Besitz der sogenannten Spiele-ROMs ist. Die in der Regel auf kopiergeschützten Datenträgern ausgelieferten Spiele lassen sich in dieser Form auch im Internet finden, zumeist sind diese Downloads allerdings illegal.