Manuell modifiziert: Händler verkaufen AirTags ohne Ton

Apples AirTags werden ihren Ruf nicht los, nicht nur Schlüsselbund und Handtasche vor dem versehentlichen Verlust zu schützen, sondern auch äußerst beliebt bei Dieben und Stalkern zu sein.

Die jüngsten Hinweise in diese Richtung liefern erste Sichtungen modifizierter AirTags, die auf DIY-Verkaufsplattformen wie Etsy und im Online-Auktionshaus eBay zum Kauf angeboten werden. Hier offerieren erste Verkäufer in Eigenregie bearbeitete Apple AirTags an, aus denen der ab Werk verbaute Lautsprecher entfernt wurde.

Dieser ist von Apple eigentlich dazu gedacht gewesen beim Auffinden verlorener Gegenstände zu helfen und Anwender zu warnen, denen ein versteckter AirTag-Sachenfinder für einen längeren Zeitraum folgt.

Kein automatischer Signalton mehr

Zudem können Anwender ihre unmittelbare Umgebung aktiv auf vorhandene AirTags prüfen und diese klingeln lassen, wenn sich diese für mindestens 10 Minuten im selben Bereich aufhalten. Dies ist bei den modifizierten Trackern nicht mehr möglich.

Auch das selbstständige Abspielen eines Signaltons, das Apple vorgesehen hat, wenn Tracker für einen längeren Zeitraum vom Besitzer getrennt waren, fällt bei den umgebauten AirTags aus.

Stille AirTags, besser bei Diebstahl

Doch ob sich die Angebote entsprechend modifizierter AirTags ausschließlich an Stalker richten ist mehr als fraglich. Schon seit dem Verkaufsstart der Sachenfinder wünschen sich viele Anwender die Tracker auch als versteckte Peilsender im Fall eines Diebstahls einzusetzen. Dies wird durch Apples Signaltöne bislang jedoch aktiv verhindert.

Selbst am Fahrrad gut versteckte AirTags, machen nach wenigen Tagen in Diebeshand akustisch auf sich aufmerksam. Wurde das gestohlene Zweirad in der kurzen Zeitspanne bis zum ersten Signalton nicht lokalisiert, bleibt nur noch wenig Hoffnung, dieses überhaupt wiederzufinden.

Ob die modifizierten AirTags jedoch den doppelten Apple-Preis wert sind ist mehr als fraglich. So kann der Umbau problemlos auch in Eigenregie erfolgen: