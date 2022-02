Trotz AirPods und vorhandener Qualitäts-Kopfhörer von Bowers and Wilkins zählen wir zu den Fans günstiger Retro-Over-Ears. Diese können ohne schlechtes Gewissen im Rucksack landen, lassen sich ganz sorgenfrei auch mal unbeaufsichtigt am Platz zurücklassen und wollen keine Wertigkeit durch zusätzliches Gewicht vermitteln.

Sound Blaster Jam in Version 2 Retro-Kopfhörer: Sound Blaster Jam in Version 2 – JLab Rewind Wireless für 14 Euro

