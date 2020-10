Multi-Ladegerät und Autohalterung: Belkin stellt erstes MagSafe-Zubehör vor

Mit einem Ladeständer für mehrere Geräte und einer Autohalterung hat Belkin nun das erste mit Apples neuer MagSafe-Ladetechnik kompatible Zubehör vorgestellt. Beide Geräte sollen noch vor Jahreswechsel im Winter erscheinen.

Belkin MagSafe 3-in-1 Wireless Charger

Aufmerksame Betrachter haben Belkins MagSafe 3-in-1-Ladegerät bereits im Rahmen von Apples iPhone-12-Vorstellung gesehen. Das Geräte wurde dort als eine von vielen kommenden kommenden Zubehörlösungen für das magnetische Ladeprinzip präsentiert.

Das Gerät erscheint im Rahmen von Belkins Produktreihe „BOOST↑CHARGE“ und stellt Lademöglichkeiten für bis zu drei kompatible Geräte, also für das iPhone 12, das iPhone 12 Pro, die Apple Watch und die AirPods bereit. Mit einer Maximalleistung von 15 Watt lassen sich aufgelegte Geräte mit optimaler Geschwindigkeit laden. Zudem kann ein iPhone auf dem MagSafe 3-in-1 Wireless Charger von Belkin sowohl im Quer- als auch im Hochformat geladen werden, sodass der Arbeitsfluss oder das Videoschauen nicht unterbrochen werden müssen. Eine in den Gerätefuß integrierte LED-Leuchte zeigt bei aufgelegten Geräten die korrekte Ladefunktion an.

Als Verkaufspreis für den neuen Dreifach-Ladeständer nennt Belkin die stolze Summe von 150 Dollar. Infos zum Preis und der Verfügbarkeit in Deutschland liegen uns noch nicht vor.

Belkin MagSafe Car Vent Mount Pro

Beim MagSafe Car Vent Mount Pro handelt es sich um eine magnetische iPhone-Halterung für die Lüftungsschlitze im Armaturenbrett. Aber aufgepasst: Eine Ladefunktion ist nicht integriert, ihr müsst also bei Bedarf klassisch noch ein Lightning-Kabel ins iPhone stecken.

Der Belkin MagSafe Car Vent Mount Pro soll lediglich den Komfort beim Autofahren erhöhen und stellt eine einfach zu verwendende, sichere Halterung dar. Drehbar gelagert lässt sich das Zubehör mitsamt einem angebrachten iPhone sowohl im Hochformat als auch quer gestellt verwenden. Der von Belkin genannten Preis liegt hier bei 40 Dollar.