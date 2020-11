Eve Thermo: Bluetooth-Thermostate rüsten Heizprogramme nach

Von einigen Ausnahmen im Geräte-Lineup abgesehen, hat der auf Smart-Home-Geräte spezialisierte Zubehör-Anbieter Eve Systems in Sachen HomeKit voll auf den Verbindungsaufbau via Bluetooth gesetzt. Eine mutige Entscheidung, die allerdings mit der Realität vieler Haushalte zu kämpfen hat.

Je nach architektonischen Gegebenheiten kann die stromsparende aber vergleichsweise schwache Funkleistung der Bluetooth-Accessoires für Verbindungsaussetzer sorgen, die ihrerseits Automationen oder die Fernsteuerung des eigenen HomeKit-Setups verhindern können.

Eine Schwachstelle, auf die Eve Systems im Sommer 2019 mit der Vorstellung des Eve Extend reagierte. Seitdem bietet das Unternehmen einen 50 Euro teuren Bluetooth-Extender an, der die schwachen Signal aus entfernten Räumen so verstärken soll, dass ein störungsfreier HomeKit-Betrieb auch in großen Wohnungen möglich ist.

Der Bluetooth-Extender kann auch mit den Eve Thermo genannten Heizkörperthermostaten des Anbieters kombiniert werden, die von der jetzt verfügbaren Aktualisierung der Eve-App besonders berücksichtigt werden.

So bietet die beliebte HomeKit-Applikation, die sich auch ohne überhaupt ein Eve-Gerät zu besitzen zur Verwaltung des eigenen HomeKit-Geräteparkes nutzen lässt, jetzt die Möglichkeit erweiterte Zeitpläne für den Heizungsbetrieb festzulegen. Hier können sich fortan bis zu sieben Programme, also eins für jeden Wochentag, erstellen lassen.

Diese bieten nun auch die Möglichkeit Heizprogramme und die Anwesenheit von Bewohnern zu kombinieren, um so ein weiteres Signal zu nutzen, ehe die Heizung auch in einem leeren Haus aufgedreht wird.

Die Eve Macher stellen die Funktion, mit der das Heizkörper-Thermostat Eve Thermo jetzt zur Konkurrenz von Tado° aufschließt, in ihrem Hausblog vor und merken an, dass zur Nutzung aller neuen Funktionen eine Steuerzentrale mit tvOS 14 beziehungsweise iOS 14 im Haushalt vorausgesetzt wird.