Magic Earth: Premium-Abo jetzt außerhalb des App Store

Die Navigations-App Magic Earth hat ein weiteres Update veröffentlicht und erweitert ihren Funktionsumfang vor allem bei der Routenplanung. Gleichzeitig verändert der Anbieter erneut sein Vertriebsmodell. Das kostenpflichtige Premium-Abo kann nun auch direkt über die Webseite des Unternehmens erworben werden. Dort liegt der Jahrespreis mit 8,99 Euro deutlich unter den weiterhin im App Store verlangten 14,99 Euro.

Für Magic Earth ist dies der nächste Schritt nach der grundlegenden Neuausrichtung der vergangenen Monate. Nachdem die App zunächst jahrelang kostenlos angeboten wurde, führte der Anbieter im Sommer 2025 zunächst ein symbolisches Jahresabo für 99 Cent ein. Wenige Monate später erfolgte die Umstellung auf ein Freemium-Modell mit kostenpflichtigem Premium-Zugang.

Überarbeitete Routenübersicht liefert mehr Details

Im Mittelpunkt der neuen Version 9.4.1 steht eine komplett überarbeitete Routenübersicht. Diese ist nun in die Bereiche „Allgemein“, „Höhenprofil“ und „Straßenanalyse“ unterteilt. Nutzer erhalten dadurch bereits vor dem Start einer Navigation zusätzliche Informationen über Streckenverlauf, Steigungen, Straßenbeläge und die verwendeten Wegetypen.

Auch aktuelle Verkehrsdaten werden umfangreicher dargestellt. Die Anwendung zeigt nun an, wie viel Zeit durch Staus und stockenden Verkehr verloren geht. Einzelne Verzögerungen lassen sich direkt auf der Karte lokalisieren.

Für Autofahrer und Lkw-Fahrer blendet Magic Earth außerdem Mautabschnitte entlang der Route ein. Einschränkungen für Lastwagen werden ebenfalls sichtbar gemacht und können direkt auf der Karte aufgerufen werden. Radfahrer erhalten vergleichbare Hinweise zu Streckenabschnitten, die für Fahrräder nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sind.

Erweitert wurde zudem die Wetterdarstellung. Statt ausschließlich die Bedingungen am Zielort anzuzeigen, berücksichtigt die Anwendung nun die gesamte Strecke. Wer eine Route ohne Internetverbindung nutzen möchte, erhält darüber hinaus Hinweise darauf, welche Kartenbereiche vorab heruntergeladen werden sollten.

Premium-Abo über die Webseite deutlich günstiger

Parallel zum Funktionsausbau startet Magic Earth erstmals einen direkten Vertrieb über die eigene Webseite. Dort wird das Premium-Abonnement aktuell für 8,99 Euro pro Jahr angeboten. Im App Store und bei Google Play kostet dieselbe Premium-Stufe weiterhin 14,99 Euro jährlich.

Der Preisunterschied von rund 40 Prozent dürfte auch mit den Gebühren zusammenhängen, die Plattformbetreiber für In-App-Abonnements erheben. Nutzer erhalten unabhängig vom gewählten Vertriebsweg denselben Leistungsumfang. Dazu zählen unter anderem Offline-Karten, Echtzeit-Verkehrsinformationen, Wetterdaten, Aktivitätsaufzeichnungen sowie die Unterstützung von CarPlay, Android Auto und der Apple Watch.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Abwicklung. Während über die App abgeschlossene Abonnements automatisch verlängert werden, verkauft Magic Earth über die eigene Webseite eine einjährige Lizenz ohne automatische Verlängerung. Zudem betont der Anbieter dort ausdrücklich die Möglichkeit eines datenschutzfreundlicheren Bezahlvorgangs außerhalb der großen App-Plattformen.

Mit der neuen Preisstruktur eröffnet Magic Earth seinen Nutzern damit erstmals eine günstigere Möglichkeit, den Premium-Zugang zu erwerben, ohne auf Funktionen verzichten zu müssen.