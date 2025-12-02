1.400 Prozent teurer: Magic Earth setzt jetzt auf Freemium-Modell 

Der Navigationsdienst Magic Earth vollzieht eine deutliche Kursänderung. Aus dem im vergangenen Sommer eingeführten Abo-Preis von 99 Cent pro Jahr wird nun ein regulärer Jahresbetrag von 14,99 Euro. Die Erhöhung fällt mit rund 1400 Prozent erheblich aus.

Der Anbieter begründet die Umstellung mit einem neuen Freemium-Modell, das grundlegende Funktionen ohne Zahlung bereitstellt, während erweiterte Funktionen vollständig in die kostenpflichtige Stufe wandern. Für Nutzer, die bisher das symbolische Jahresabo abgeschlossen hatten, bedeutet dies jedoch eine spürbare Mehrbelastung.

Bereits im Juli hatte Magic Earth sein Finanzierungsmodell angepasst, da der dauerhaft kostenlose Betrieb der App nicht mehr tragfähig war. Der Dienst betonte damals, dass die Einnahmen ein unabhängiges Arbeiten ohne Werbung und ohne Datenweitergabe sicherstellen sollen. Die App profilierte sich als datenschutzfreundliche Google-Maps-Alternative, die weder Bewegungsprofile erstellt noch personalisierte Auswertungen vornimmt. Gleichzeitig wurde das Interface überarbeitet, Kartenstile wurden erweitert und ein Aktivitätsmodul eingeführt, das Fahrten und Touren dokumentiert.

Magic Earth jetzt im Freemium-Modell

Mit der Einführung des neuen Freemium-Modells sind nun zwei Stufen verfügbar. Die kostenfreie Variante bietet grundlegende Navigation mit Standardkarten sowie einfache Routen für Auto, Fahrrad und Fußgänger. Diese Basisversion richtet sich an Nutzer, die Standardfunktionen benötigen und auf Offline-Fähigkeiten verzichten können.

Der Premiumzugang deckt dagegen den vollständigen Funktionsumfang ab. Dazu gehören Offline-Karten, detaillierte Höhenprofile, optimierte Fahrzeugprofile sowie Echtzeitinformationen zu Verkehr und Wetter. Auch die Integration in CarPlay, Android Auto und die Apple Watch ist nur in dieser Stufe verfügbar. Hinzu kommen Cloud-Sicherungen, eine erweiterte Sprachausgabe und der vollständige Zugriff auf Aktivitäten mit geräteübergreifender Synchronisation.



Konsequenzen für bisherige Abonnenten

Für all jene Nutzer, die bereits das bisherige Jahresabo abgeschlossen hatten, fällt die Erhöhung besonders ins Gewicht. Die App bleibt zwar in einer Grundversion nutzbar, doch zentrale Funktionen wie die Offline-Navigation oder die Nutzung im Fahrzeugdisplay stehen nur noch im deutlich teureren Premiumzugang bereit. Nutzer können die neue Struktur über einen Testzeitraum prüfen, müssen sich jedoch darauf einstellen, dass viele bisher eingeschlossene Funktionen künftig zu einem höheren Preis angeboten werden.