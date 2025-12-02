Vom symbolischen Preis zum regulären Jahrestarif
1.400 Prozent teurer: Magic Earth setzt jetzt auf Freemium-Modell
Der Navigationsdienst Magic Earth vollzieht eine deutliche Kursänderung. Aus dem im vergangenen Sommer eingeführten Abo-Preis von 99 Cent pro Jahr wird nun ein regulärer Jahresbetrag von 14,99 Euro. Die Erhöhung fällt mit rund 1400 Prozent erheblich aus.
Der Anbieter begründet die Umstellung mit einem neuen Freemium-Modell, das grundlegende Funktionen ohne Zahlung bereitstellt, während erweiterte Funktionen vollständig in die kostenpflichtige Stufe wandern. Für Nutzer, die bisher das symbolische Jahresabo abgeschlossen hatten, bedeutet dies jedoch eine spürbare Mehrbelastung.
Bereits im Juli hatte Magic Earth sein Finanzierungsmodell angepasst, da der dauerhaft kostenlose Betrieb der App nicht mehr tragfähig war. Der Dienst betonte damals, dass die Einnahmen ein unabhängiges Arbeiten ohne Werbung und ohne Datenweitergabe sicherstellen sollen. Die App profilierte sich als datenschutzfreundliche Google-Maps-Alternative, die weder Bewegungsprofile erstellt noch personalisierte Auswertungen vornimmt. Gleichzeitig wurde das Interface überarbeitet, Kartenstile wurden erweitert und ein Aktivitätsmodul eingeführt, das Fahrten und Touren dokumentiert.
Magic Earth jetzt im Freemium-Modell
Mit der Einführung des neuen Freemium-Modells sind nun zwei Stufen verfügbar. Die kostenfreie Variante bietet grundlegende Navigation mit Standardkarten sowie einfache Routen für Auto, Fahrrad und Fußgänger. Diese Basisversion richtet sich an Nutzer, die Standardfunktionen benötigen und auf Offline-Fähigkeiten verzichten können.
Der Premiumzugang deckt dagegen den vollständigen Funktionsumfang ab. Dazu gehören Offline-Karten, detaillierte Höhenprofile, optimierte Fahrzeugprofile sowie Echtzeitinformationen zu Verkehr und Wetter. Auch die Integration in CarPlay, Android Auto und die Apple Watch ist nur in dieser Stufe verfügbar. Hinzu kommen Cloud-Sicherungen, eine erweiterte Sprachausgabe und der vollständige Zugriff auf Aktivitäten mit geräteübergreifender Synchronisation.
Konsequenzen für bisherige Abonnenten
Für all jene Nutzer, die bereits das bisherige Jahresabo abgeschlossen hatten, fällt die Erhöhung besonders ins Gewicht. Die App bleibt zwar in einer Grundversion nutzbar, doch zentrale Funktionen wie die Offline-Navigation oder die Nutzung im Fahrzeugdisplay stehen nur noch im deutlich teureren Premiumzugang bereit. Nutzer können die neue Struktur über einen Testzeitraum prüfen, müssen sich jedoch darauf einstellen, dass viele bisher eingeschlossene Funktionen künftig zu einem höheren Preis angeboten werden.
Entwickler: Magic Lane International BV
Da gönn ich mir lieber TomTom für ein Jahr für 12,99 €! 1000 mal besser als alles andere
Apfel und Birne.
Banane und Orange.
Apple und Google
Dann lieber Waze. Kostet nichts und ist deutlich besser als TomTom
Aber sicher nicht.
Ist zwar eine saftige Erhöhung, 15 Euro pro Jahr sind aber immer noch sehr günstig. Ich für meinen Teil werde das wohl zahlen, die Höhenprofile schätze ich sehr.
Das ist die App definitiv nicht Wert.
Dann bin ich weg, wenn das aktuelle Abo ausläuft.
Warum ist die App das nicht wert ?
Arbeitest Du auch umsonst ?
Die App ist meines Erachtens zur Zeit die beste App am Markt, erst recht mit der top Umsetzung auf CarPlay.
15 Euro ist def Zuviel.
Jeder kann doch für sich selbst entscheiden, was ihm wert ist und was nicht.
Das hat doch nichts damit zu tun, dass er sicherlich nicht umsonst arbeitet.
Warum immer gleich diese persönlichen Anfeindungen?
@darkov
Wo sind 15€ zu viel?
Das sind 1,25€ im Monat! Das kann sich selbst ein Leistungsbezieher leisten!!
Lächerliches Gehabe. Am besten noch iPhones geschenkt bekommen, weil über 1000€ auf „def zu viel“ sind.
Egoistisches Volk…
Der Preis ändert jedenfalls nichts an der App. Und wenn mit dem Preis die Entwicklung in die richtige Richtung geht, dann ists auch ok!
@Ulf such 1 Euro ist Zuviel. Wie lange bis der Preis erhöht wird? Apple habe ich vorausbezahlt und Google zahle ich mit Werbung. Du kannst gerne zahlen was DU möchtest…. für alles gleich ein Abo und die Leute zahlen es noch
Wenn ich die App Beschreibung richtig verstehe ändert sich für bestehende Abonnenten nichts – heisst für nich 0,99€ Jahreslizenz für Premium, oder?
Trotzdem unschöner Move. Sehr unseriös.
Ich habe die App nur einmal benutzt. Dann wird sie gelöscht. Wieder Ballast weg.
Offline-Navigation oder die Nutzung im Fahrzeugdisplay stehen nur noch im deutlich teureren Premiumzugang bereit.
Also wie bei Apple Maps oder Google Maps.
Wo ist da der Vorteil das ich hier viel zahlen sollte?
Privatsphäre
Die Daten hat dann Apple oder Google je nach Handy ja eh schon.
Schön das die dann nicht die daten verkaufen, was nach benutzen der API eh egal ist.
Genau wie bei den Wetter Apps ist man auf aktuelle Daten angewiesen, sonst landest Du im Stau oder einer Baustelle. Das bedeutet, dass irgendwo ein Server existieren muss, der diese aktuellen Daten bereit stellt. So ein Server kostet nun mal Geld. Das 0,99€/Jahr dafür sehr wenig ist, scheint offensichtlich. Wenn also keine anderen Geldquellen vorhanden sind (Werbung, Datenverkauf) und es keinen Sponsor gibt, bleibt kaum eine andere Möglichkeit.
Hier bekommt man tatsächlich Leistung, die man auch nutzt. Bei vielen anderen Apps, die ins Abo rollen, ist das nicht der Fall. Da kauft man dann Bloat und Icon Veränderungen und jemand streicht das Geld ein.
Tschüss!
15 EUR für ein Navigationssystem, schonmal echt billig.
Und wenn dann noch NICHT meinen Daten gesammelt und verkauft werden, unbezahlbar!
+1
Hi zusammen, kann jemand was zu always-on-display sagen? Ich nutze aktuell meistens immer Apple Karten, weil das auch auf langen Strecken kaum akku zieht. Das Display ist immer aus bzw. always-on-Modus und zeigt die Karte nur, wenn es gerade nötig ist. Das finde ich absolut riesig. Meine Frage: kann magic Earth das auch?
Ja, du musst dazu Live Aktivitäten aktivieren in den App Einstellungen von iOS für Magic Earth.
Danke!
Wie ist denn deren Umgang vom Stau / Verkehrsspitzen?
Vorgestern noch für 99 ¢ erworben :D
Aber 15€ ist auch ok. Die Entwicklung kostet ya auch Geld.
Für mich mit 3,85t Wohnmobil eine gute Lösung, für die ich gerne 15€/Jahr zahle.
Punkt.
Da spare ich lieber an anderen Firlefanz :-)
Wo liegt genau der Unterschied in der Benennung Abopreis und regulärer Jahresbeitrag?
Ein Abo für eine Navi-App habe ich persönlich noch nie verstanden. Ich brauche nicht jeden Tag, jede Woche, nicht mal jeden Monat ein Navi. Aber die Kosten laufen trotzdem kontinuierlich weiter. Besser als Google und Co. ist die App auch nicht. Ich empfehle Waze. Kostet nix und ist inkl. Blitzerwarner usw.
Blitzerwarner sind vollkommen unnötig. Rechts am Straßenrand stehen Schilder. Einfach dran halten und gut ist.
Da stehen Schilder? Muss ich morgen mal drauf achten.
Bis auf das Höhenprofil, bietet die App nichts, was es bei Waze, Karten, … nicht auch kostenlos gäbe.
Bei Waze bist du das Produkt. Apple Maps finde ich allerdings als „kostenlose“ Alternative mehr als genug.
Kann jemand was zu den Navi Qualitäten sagen? Im Vergleich zu Apple oder Google. Gibt es einen Spurwechsel Assistent?
Nächstes Jahr peppen wir das noch mit Werbung zu, mal schauen wie lange die die Stange noch hochhlten.
15€ kann man sicher bezahlen aber dann müssen sie auch einen Mehrwert zu Google Maps oder Apple bieten und bei diesen beiden Apps vermisse ich eigentlich nichts wobei die Präferenz eindeutig bei Google liegt.
Ich benutze die App auch nur extrem selten zur Navigation, da mir die Verfolgunggeschwindigkeit und die Zoomstufe bei mir bei der Auto Navigation überhaupt nicht gefällt. Es fehlt mir ein Zoom raus, bei höherer Geschwindigkeit.
Die App war ja über sehr viele Jahre völlig kostenfrei zu haben. Bezüglich der jetzigen Begründung(en) für die Erhöhung darf man sich da schon fragen, wie/womit diese Zeit denn dann damals finanziert wurde.
Dazu fallen mit 2 Sachen ein:
1.) Seit 4.August muss man als Nutzer der Preiserhöhung eines Abos aktiv zustimmen.
2.) Es ist 4 Monate her, dass MagicEarth mit V9.0 das sehr billige Abo eingeführt hat. –
Hätte MagicEarth 1 Monat später das auch so gemacht? …