Synology: Passwortmanager und Free-Tarife werden gestrichen

Synology stellt seinen Passwortmanager C2 Password ein und baut gleichzeitig die eigene Cloud-Plattform grundlegend um. Mit dem neuen Tarifmodell C2 OneStorage werden mehrere bislang getrennte Speicherangebote zusammengeführt. Zudem entfallen kostenlose Tarife und weitere Dienste wie C2 Transfer werden eingestellt. Die vollständige Abschaltung der betroffenen Angebote ist für Juni 2027 vorgesehen.

Die neuen Nutzungsbedingungen gelten laut Synology bereits ab sofort. Preis- und Tarifänderungen treten dagegen erst am 22. Juni 2026 in Kraft. Nutzer sollten die Anpassungen prüfen, da sich sowohl die verfügbaren Dienste als auch die Regeln zur Datenspeicherung ändern.

Neuer Speicherpool für mehrere C2-Dienste

Kern der Umstellung ist das neue Angebot „C2 OneStorage“. Statt separater Speicherkontingente für einzelne Cloud-Dienste soll künftig ein gemeinsamer Speicherpool genutzt werden. Darunter fallen etwa C2 Storage und C2 Object Storage.

Bestehende Abonnenten werden schrittweise auf das neue Modell umgestellt. Nutzer mit 100 oder 300 Gigabyte Speicher wechseln in einen 300-GB-Tarif. Wer derzeit ein Terabyte gebucht hat, wird in einen entsprechenden OneStorage-Tarif übernommen.

Neu ist auch die Zusammenführung mehrerer C2-Abonnements. Wer sowohl C2 Storage als auch C2 Object Storage nutzt, erhält künftig ein gemeinsames Speicherkontingent. Die bisherigen Tarifstufen werden dabei durch ein einheitliches Modell ersetzt. Nach Angaben des Unternehmens sollen bestehende Kunden zunächst weiter ihre aktuellen Verträge nutzen können. Spätestens Ende 2026 erfolgt dann die verpflichtende Umstellung auf OneStorage.

Passwortmanager und Transferdienst vor dem Aus

Deutlich einschneidender sind die Änderungen bei einzelnen Diensten. Synology kündigt das Ende von C2 Password und C2 Transfer an. Neue Abonnements werden bereits in diesem Jahr eingestellt. Die vollständige Abschaltung erfolgt am 22. Juni 2027.

Nutzer des Passwortmanagers sollen ihre Tresordaten rechtzeitig exportieren. Anwender von C2 Transfer werden aufgefordert, gespeicherte Dateien herunterzuladen und bestehende Freigabelinks zu ersetzen. Nach dem Ende der Dienste stehen die Inhalte nicht mehr zur Verfügung.

Zudem vereinheitlicht Synology die Nachfristen für ausgelaufene Cloud-Abonnements. Künftig werden gespeicherte Daten 30 Tage nach Ablauf eines Tarifs endgültig gelöscht.

Die jetzt angekündigten Änderungen markieren den bislang größten Umbau der C2-Plattform seit ihrer Einführung. Bereits 2017 startete Synology den Cloud-Speicherdienst zunächst als Backup-Angebot für NAS-Nutzer. Später folgten weitere Cloud-Dienste wie C2 Backup für macOS und der Passwortmanager C2 Password.