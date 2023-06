Mächtige App Stores: Auch Japan geht gegen Apple vor

So laufen nun auch in Japan erste Vorkehrungen, um die Software-Kaufhäuser von Apple und Google zu regulieren. Skizziert von der Wettbewerbsaufsicht für digitale Märkte, plant auch der Inselstaat die freie Installation von Apps zu erzwingen, Zahlungen durch Drittanbieter zuzulassen und die Umsatzbeteiligung zu reduzieren.

Und nicht nur die europäischen Marktwächter bringen sich in Stellung, auch in Japan bewertet man die mächtigen App Stores von Google und Apple als durchaus problematisch.

In Europa stehen hier schon bald mehrere Veränderungen an. Derzeit wird erwartet, dass Apple mit Inkrafttreten des Gesetzes über digitale Dienste bzw. des Gesetzes über digitale Märkte entsprechend reguliert werden dürfte.

Intern soll Apple bereits seit mehreren Monaten an einer so genannten Side-Loading-Option arbeiten, die europäischen Anwendern die Installation beliebiger Applikationen am App Store vorbei ermöglichen wird. Zudem sollen Apples Ingenieure bereits die ersten Vorkehrungen getroffen haben, um den Einsatz alternativer Browser-Engines zu ermöglichen.

